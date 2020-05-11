شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تسلم إخطارات بالهدم ووقف البناء بالأغوار الشمالية

سلطات الاحتلال تسلم إخطارات بالهدم ووقف البناء بالأغوار الشمالية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، إخطارات بهدم منشآت زراعية في عدة مناطق بالأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال سلمت المواطن حامد أبو حطب من عين شبلي في الأغوار الشمالية إخطارًا بهدم منشآته، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).

 كما وسلمت قوات الاحتلال المواطن نصر زبيدات من الجفتلك إخطارًا بوقف العمل في بركة مياه، والمواطن منير نصاصرة بوقف العمل في "بركس زراعي" وبركة مياه.

أخبار ذات صلة

&#34;المجلس الاستشاري&#34; يحذر من تصاعد موجة الهجمات على الأسرى وحقوقهم

"المجلس الاستشاري" يحذر من تصاعد موجة الهجمات على الأسرى وحقوقهم

&#34;الصحة&#34; بغزة تكشف استعداداتها لاستقبال دفعة جديدة من العالقين بمصر

"الصحة" بغزة تكشف استعداداتها لاستقبال دفعة جديدة من العالقين بمصر

&#34;الديمقراطية&#34; تشيد بالموقف الأممي المتقدم الذي يدعو الاحتلال للإفراج عن الأسرى الأطفال فوراً

"الديمقراطية" تشيد بالموقف الأممي المتقدم الذي يدعو الاحتلال للإفراج عن الأسرى الأطفال فوراً

حزب الشعب يدين قيام &#34;الأجهزة الأمنية&#34; بغزة بمداهمة منزل المدهون واحتجاز أشقائه

حزب الشعب يدين قيام "الأجهزة الأمنية" بغزة بمداهمة منزل المدهون واحتجاز أشقائه

ليلى غنام: جريمة هدم المنازل لن تكسر إرداة شعبنا

ليلى غنام: جريمة هدم المنازل لن تكسر إرداة شعبنا

سلطات الاحتلال تمدد اعتقال الأسير محمد حسن ثمانية أيام

سلطات الاحتلال تمدد اعتقال الأسير محمد حسن ثمانية أيام

فتح تدين قرار الاحتلال تمديد حظر عمل تلفزيون فلسطين في القدس

فتح تدين قرار الاحتلال تمديد حظر عمل تلفزيون فلسطين في القدس

&#34;وزارة الإعلام&#34; تدين غطرسة الاحتلال ضد الإعلام الفلسطيني

"وزارة الإعلام" تدين غطرسة الاحتلال ضد الإعلام الفلسطيني

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

&#34;المجلس الاستشاري&#34; يحذر من تصاعد موجة الهجمات على الأسرى وحقوقهم

"المجلس الاستشاري" يحذر من تصاعد موجة الهجمات على الأسرى وحقوقهم

&#34;الديمقراطية&#34; تشيد بالموقف الأممي المتقدم الذي يدعو الاحتلال للإفراج عن الأسرى الأطفال فوراً

"الديمقراطية" تشيد بالموقف الأممي المتقدم الذي يدعو الاحتلال للإفراج عن الأسرى الأطفال فوراً

سلطات الاحتلال تسلم إخطارات بالهدم ووقف البناء بالأغوار الشمالية

سلطات الاحتلال تسلم إخطارات بالهدم ووقف البناء بالأغوار الشمالية

حزب الشعب يدين قيام &#34;الأجهزة الأمنية&#34; بغزة بمداهمة منزل المدهون واحتجاز أشقائه

حزب الشعب يدين قيام "الأجهزة الأمنية" بغزة بمداهمة منزل المدهون واحتجاز أشقائه

ليلى غنام: جريمة هدم المنازل لن تكسر إرداة شعبنا

ليلى غنام: جريمة هدم المنازل لن تكسر إرداة شعبنا

سلطات الاحتلال تمدد اعتقال الأسير محمد حسن ثمانية أيام

سلطات الاحتلال تمدد اعتقال الأسير محمد حسن ثمانية أيام

فتح تدين قرار الاحتلال تمديد حظر عمل تلفزيون فلسطين في القدس

فتح تدين قرار الاحتلال تمديد حظر عمل تلفزيون فلسطين في القدس

&#34;وزارة الإعلام&#34; تدين غطرسة الاحتلال ضد الإعلام الفلسطيني

"وزارة الإعلام" تدين غطرسة الاحتلال ضد الإعلام الفلسطيني

منوعات

والدة أصالة تثير الجدل بما فعلته في نهار رمضان

والدة أصالة تثير الجدل بما فعلته في نهار رمضان

حلمي بكر يبكي بشكل هستيري: &#34;ابنتي مموتاني&#34;

حلمي بكر يبكي بشكل هستيري: "ابنتي مموتاني"

الراقصة دينا تزف غادة عبد الرازق وزوجها بطريقتها الخاصة

الراقصة دينا تزف غادة عبد الرازق وزوجها بطريقتها الخاصة

وفاة الإعلامية السورية مها الخطيب بعد عام من صراعها مع المرض

وفاة الإعلامية السورية مها الخطيب بعد عام من صراعها مع المرض

اتهامات لممثل مصري بالانتماء لجماعة متطرفة.. كيف رد؟

اتهامات لممثل مصري بالانتماء لجماعة متطرفة.. كيف رد؟

شاهد: ياسمين صبري تؤدي أغنية هيفاء وهبي

شاهد: ياسمين صبري تؤدي أغنية هيفاء وهبي

للمرة الأولى.. هازال كايا تنشر صورة ابنها واضحة

للمرة الأولى.. هازال كايا تنشر صورة ابنها واضحة

ماذا قالت شكران مرتجى عن حادثة قتيل منزل نانسي عجرم السوري؟

ماذا قالت شكران مرتجى عن حادثة قتيل منزل نانسي عجرم السوري؟

رامز جلال يُجبر حمو بيكا على الاعتذار لهاني شاكر.. وياسمين صبري تُعلق

رامز جلال يُجبر حمو بيكا على الاعتذار لهاني شاكر.. وياسمين صبري تُعلق

ظهور &#34;صادم&#34; لمحمد عبده.. &#34;كرش&#34; وأحضان وقبلات

ظهور "صادم" لمحمد عبده.. "كرش" وأحضان وقبلات

عربي

216 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في البحرين

216 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في البحرين

المغرب يُسجل 163 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

المغرب يُسجل 163 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

محكمة سعودية تقضي بالحبس لصاحب مقهى &#34;بار حلال&#34;

محكمة سعودية تقضي بالحبس لصاحب مقهى "بار حلال"

مع سريان قرار الحظر الشامل.. تسجيل 598 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالكويت

مع سريان قرار الحظر الشامل.. تسجيل 598 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالكويت