سلطات الاحتلال تسلم إخطارات بالهدم ووقف البناء بالأغوار الشمالية

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رام الله - دنيا الوطن

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، إخطارات بهدم منشآت زراعية في عدة مناطق بالأغوار الشمالية.



وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال سلمت المواطن حامد أبو حطب من عين شبلي في الأغوار الشمالية إخطارًا بهدم منشآته، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



كما وسلمت قوات الاحتلال المواطن نصر زبيدات من الجفتلك إخطارًا بوقف العمل في بركة مياه، والمواطن منير نصاصرة بوقف العمل في "بركس زراعي" وبركة مياه.