حزب الشعب يدين قيام "الأجهزة الأمنية" بغزة بمداهمة منزل المدهون واحتجاز أشقائه

حزب الشعب يدين قيام "الأجهزة الأمنية" بغزة بمداهمة منزل المدهون واحتجاز أشقائه
رام الله - دنيا الوطن
دان حزب الشعب الفلسطيني قيام "الأجهزة الأمنية" في قطاع غزة، مساء أمس الأحد، بمداهمة منزل عائلة المدهون شمال قطاع غزة، واحتجاز أربعة من أبناء العائلة لعدة ساعات بحجة البحث عن السيد لؤي المدهون مدير مكتب وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني، وذلك في ضوء الخلاف الذي نشب اثر منع موظفي وزارة التنمية الاجتماعية من مزاولة أعمالهم رغم التفاهم الذي سبق وتم لتقديم المزيد من الخدمات للأسر الفقيرة والحالات المعوزة في قطاع غزة.
ودعا الحزب في تصريح له، صباح اليوم الاثنين، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، "الإخوة في حركة حماس" لتحييد أجهزة الأمن عن العمل الاجتماعي والإنساني التي تقوم به الوزارة.
دان حزب الشعب الفلسطيني قيام "الأجهزة الأمنية" في قطاع غزة، مساء أمس الأحد، بمداهمة منزل عائلة المدهون شمال قطاع غزة، واحتجاز أربعة من أبناء العائلة لعدة ساعات بحجة البحث عن السيد لؤي المدهون مدير مكتب وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني، وذلك في ضوء الخلاف الذي نشب اثر منع موظفي وزارة التنمية الاجتماعية من مزاولة أعمالهم رغم التفاهم الذي سبق وتم لتقديم المزيد من الخدمات للأسر الفقيرة والحالات المعوزة في قطاع غزة.
ودعا الحزب في تصريح له، صباح اليوم الاثنين، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، "الإخوة في حركة حماس" لتحييد أجهزة الأمن عن العمل الاجتماعي والإنساني التي تقوم به الوزارة.
وطالب بضرورة وقف ملاحقة المدهون وتمكين الموظفين من العودة إلى أعمالهم وفقا للتفاهمات التي جرت في حينه، وبما يمكن الوزارة من تقديم برامجها لشعبنا خاصة في هذه الظروف الصعبة.
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