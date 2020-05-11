حزب الشعب يدين قيام "الأجهزة الأمنية" بغزة بمداهمة منزل المدهون واحتجاز أشقائه





وطالب بضرورة وقف ملاحقة المدهون وتمكين الموظفين من العودة إلى أعمالهم وفقا للتفاهمات التي جرت في حينه، وبما يمكن الوزارة من تقديم برامجها لشعبنا خاصة في هذه الظروف الصعبة.



رام الله - دنيا الوطندان حزب الشعب الفلسطيني قيام "الأجهزة الأمنية" في قطاع غزة، مساء أمس الأحد، بمداهمة منزل عائلة المدهون شمال قطاع غزة، واحتجاز أربعة من أبناء العائلة لعدة ساعات بحجة البحث عن السيد لؤي المدهون مدير مكتب وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني، وذلك في ضوء الخلاف الذي نشب اثر منع موظفي وزارة التنمية الاجتماعية من مزاولة أعمالهم رغم التفاهم الذي سبق وتم لتقديم المزيد من الخدمات للأسر الفقيرة والحالات المعوزة في قطاع غزة.ودعا الحزب في تصريح له، صباح اليوم الاثنين، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، "الإخوة في حركة حماس" لتحييد أجهزة الأمن عن العمل الاجتماعي والإنساني التي تقوم به الوزارة.