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دولي

ترامب: فيروس (كورونا) يشهد تراجعاً بأمريكا ونحقق تقدماً ضخماً

ترامب: فيروس (كورونا) يشهد تراجعاً بأمريكا ونحقق تقدماً ضخماً
دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إدارته تقوم بجهود كبيرة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وقال ترامب، على "تويتر"، اليوم الاثنين: "أعداد مصابي كورونا تتحسن بصورة كبيرة، ونشاهد تراجعا في كل مكان في أمريكا تقريبا، وهذا يدل على أننا نحقق تقدما ضخما".

وأضاف في تدوينة أخرى: "لدينا مصداقية عظيمة في التعامل مع أزمة كورونا، لكن هذا الأمر لا يرضي وسائل الإعلام المزيفة، الذين يمثلون عار على الولايات المتحدة الأمريكية".

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما تجاوز عدد المصابين فيها 1.3 مليون مصاب وأكثر من 79 ألف حالة وفاة.

واتخذت العديد من دول العالم إجراءات استثنائية، ‏شملت حظر الطيران وإعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق المصانع ودور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 4.1 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 283 ألف حالة وفاة.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي وصل عدد المصابين بها إلى أكثر من 84 ألف إصابة.

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