ليلى غنام: جريمة هدم المنازل لن تكسر إرداة شعبنا





جاء ذلك خلال زيارتها والقوى الوطنية والإسلامية في المحافظة عائلة الأسير قسام البرغوثي التي هدمت جرافات الاحتلال منزلها في قرية كوبر فجر اليوم الإثنين.



وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل الفوري للضغط على حكومة الاحتلال من أجل وقف هذا المسلسل الإجرامي المتكرر بحق ابناء شعبنا، مشيرة إلى أن حكومة نتيناهو اليمينية تضرب بعرض الحائط كل المواثيق الدولية باعتدائها على المواطنين وتدمير بيوتهم بحجج واهية.



وحيت غنام والدة الأسير البرغوثي وعائلته، مبينة أن سياسة هدم البيوت والعقاب الجماعي التي تنتهجها حكومة الاحتلال لن تكسر ارادة شعبنا حتى نيل كافة حقوقنا الوطينة .



بدورها نددت القوى الوطنية والاسلامية في رام الله والبيرة بجريمة هدم منزل عائلة البرغوثي، مشيرة الى أنها تؤكد على المنطق الإرهابي والعنصري والاستيطاني للاحتلال واستمراره في اعتداءاته على ابناء شعبنا.





رام الله - دنيا الوطنشددت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام، على أن هدم الاحتلال منزل عائلة البرغوثي جريمة جديدة تضاف الى جرائمه التي يرتكبها يومياً بحق ابناء شعبنا الاعزل، لافتة الى ان سياسة هدم المنازل هي عقاب جماعي وانتهاك سافر لحقوق الإنسان ولكافة المواثيق والأعراف الدولية.