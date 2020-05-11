سلطات الاحتلال تمدد اعتقال الأسير محمد حسن ثمانية أيام

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رام الله - دنيا الوطن

جددت سلطات الاحتلال، الاثنين، اعتقال الأسير الطالب محمد ماجد حسن من مدينة رام الله لمدة ثمانية أيام.



وأفادت عائلة المعتقل حسن، أن قوات الاحتلال نقلت نجلها من عزل ريمون إلى مركز تحقيق المسكوبية بعد تمديد اعتقاله، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حسن من منزله بقرية دير السودان شمال غرب رام الله في 21 نيسان/أبريل الماضي، وأعلنت عن إصابته بفيروس (كورونا) منذ بداية اعتقاله، قبل أن تقول بتغير نتائج فحص الفيروس إلى سلبية في وقت لاحق.



واتهمت العائلة قوات الاحتلال باستهداف نجلها ومحاولة الإضرار به، محملة إياها المسؤولية عن سلامته.