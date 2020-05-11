فتح تدين قرار الاحتلال تمديد حظر عمل تلفزيون فلسطين في القدس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، قرار سلطة الاحتلال الإسرائيلية بتمديد حظر عمل (تلفزيون فلسطين) في القدس الفلسطينية المحتلة، وكافة المناطق داخل أراضي الـ48، معتبرة أن هذا القرار التعسفي يعد انتهاكاً للقانون الدولي الذي يؤكد أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة، وانتهاكا لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة.



وأكدت فتح في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة، حق تلفزيون فلسطين والإعلام الفلسطيني بشكل عام في العمل بالقدس باعتبارها عاصمة الدولة الفلسطينية، وذلك باعتراف 140 دولة في العالم، وبما ينص عليه القانون الدولي، مشيرة إلى حق التلفزيون في العمل بحرية في أي بقعة بالعالم وفي مقدمة ذلك القدس المحتلة، وفي العمل أينما وجد الشعب الفلسطيني، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأشادت الحركة بالدور الوطني والإعلامي الكبير الذي يقوم به تلفزيون فلسطين وكافة مؤسسات الإعلام الرسمي، والدور الملموس للطواقم والعاملين في هذا الإعلام، ولدور الاعلام الفلسطيني الخاص في كشف الحقيقة وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي وممارساته التعسفية بحق الشعب الفلسطيني، وانتهاكه المتواصل للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.



كما أشادت بشكل خاص بموقف الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الرافض لهذا القرار الاحتلالي، وتمسكها بحقها المشروع في مواصلة العمل في القدس الفلسطينية المحتلة، وأينما وجد الشعب الفلسطيني في أي مكان بالعالم.