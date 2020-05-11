"وزارة الإعلام" تدين غطرسة الاحتلال ضد الإعلام الفلسطيني

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رام الله - دنيا الوطن

اعتبرت وزارة الإعلام اليوم الاثنين، فرض الاحتلال قراراً آخر بملاحقة الإعلام الفلسطيني وتجديد منع تلفزيون فلسطين من العمل في مدينة القدس والجليل والمثلث والنقب امتدادًا للحرب المفتوحة على الإعلام الفلسطيني، وإمعانًا في استهداف كل صوت حر.



وتؤكد الوزارة على أن الإجراء الإسرائيلي يُثبت للعالم مدى إصرار الاحتلال على الغطرسة، واستهداف منابرنا الوطنية، وحجب رواية الحرية المنشودة لشعبنا في عاصمته الأبدية.



ورأت الوزارة في القرار الاحتلالي استئنافًا لتحدي إرادة العالم الحرة التي ترفض استمرار احتلال القدس، وتُنكر إجراءات الأمر الواقع فيها، ولا تعترف بالزيف والراوية الإسرائيلية على القدس ببشرها وشجرها وحجرها ومقدساتها، وتُجمع على قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة التي تتعامل مع المدينة المقدسة أرضًا محتلة.



ودعت الوزارة الاتحادات والأطر الإعلامية العربية والدولية إلى الوقوف بكل السبل القانونية والأخلاقية والمهنية إلى دعم وإسناد إعلامنا الوطني، وإطلاق أكبر موجة تضامن معه؛ رفضًا لقرار الاحتلال الظالم.