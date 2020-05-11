دولي

بوتين يُعلن انتهاء العطلة العامة بروسيا ويؤكد استمرار الإجراءات الصحية

بوتين يُعلن انتهاء العطلة العامة بروسيا ويؤكد استمرار الإجراءات الصحية
فلاديمير بوتين
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، انتهاء العطلة العامة المفروضة في روسيا بسبب تفشي فيروس كورونا يوم 12 أيار/مايو مع الحفاظ على الإجراءات الصحية، مؤكدا أنها أنقذت حياة آلاف الأشخاص.

وقال بوتين، في خطاب بشأن سير تفشي فيروس كورونا في البلاد، اليوم الاثنين: "تنتهي يوم غد، 12 أيار/مايو، فترة العطلة العامة لكل روسيا ولكل قطاعات الاقتصاد. لكن مكافحة الوباء ليست في نهايتها، الخطر الناجم عنه لا يزال قائما، بما في ذلك في الأراضي التي تشهد أوضاعا جيدة نسبيا".

واعتبر بوتين أن الإجراءات الصحية التي اتخذتها السلطات الروسية تتيح الانتقال إلى مرحلة رفع الإجراءات التقييدية المفروضة بسبب الوباء بشكل تدريجي، إلا أنه شدد على ضرورة الحفاظ على نظام القيود بشكل عام في الفترة الحالية.

وأوضح أن كل الأقاليم الروسية ستقرر بنفسها سير عملية رفع الإجراءات التقييدية، مؤكدا ضرورة فعل ذلك بناء على إرشادات الأطباء والخبراء.

وقال في هذا السياق: "من الضروري أن تأخذ مثل هذه الخطط الأوضاع الواقعية على الأرض بعين الاعتبار، مع ضمان تطبيق التدابير الصارمة الخاصة بأمن وحماية الحياة الصحية للناس، اعتمادا على التقديرات المدروسة لمستوى ودرجة المخاطر المحتملة. والكلمة الحاسمة هنا تعود للأطباء والخبراء".

وذكر الرئيس الروسي أنه وقع اليوم مرسوما حول عمل السلطات لمكافحة تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيمثل أساسا قانونيا لمواصلة إجراءات الأجهزة الإدارية على المستوى الفدرالي والأقاليم والبلديات، ويعتمد على آراء الخبراء والأطباء.  

كما اعتبر بوتين أن الإجراءات التي تم اتخاذها في روسيا بشكل مسبق أنقذت حياة آلاف الأشخاص، معلناً تبني حزمة جديدة من التدابير الخاصة بدعم المواطنين وقطاع الأعمال على خلفية الوباء.

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