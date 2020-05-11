216 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في البحرين

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت البحرين اليوم الاثنين، 216 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، "كوفيد-19"، خلال 24 ساعة الماضية.



وأفادت وزارة الصحة، أنها أجرت 6.268 فحصاً، خلال 24 ساعة الماضية، منها 201 حالة لعمالة وافدة، و15 حالة لمخالطين لحالات قائمة.



وسجلت البحرين أيضاً تعافي 82 مصاباً من الفيروس، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 2152.