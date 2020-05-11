عريقات: إيرلندا واليونان أكدتا وقوفهما إلى الجانب الصحيح من التاريخ

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رام الله - دنيا الوطن

أجرى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم الاثنين، محادثات مع نائب رئيس الوزراء، وزير خارجية إيرلندا، سيمون كوفني، ووزير خارجية اليونان، نيكولاس دنديس.



وقال عريقات في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن إيرلندا واليونان أكدتا وقوفهما إلى الجانب الصحيح من التاريخ، وأن موقفهما الدائم هو مع إنهاء الاحتلال، وتطبيق القانون الدولي وحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وضد الضم والاستيطان والابرتهايد، وان الضم سيؤدي إلى تدمير أي فرصة لاتفاق سلام فلسطيني إسرائيلي .



وأضاف: كما تم التأكيد خلال المحادثات على ضرورة مواصلة دعم وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين (أونروا)، وبحث الإجراءات لمكافحة وباء (كورونا) .