محافظ بيت لحم يعلن إطلاق صندوق الطوارئ لجمع التبرعات

فندق أينجل في بيت لحم حيث الحجر الصحي لـ كورونا

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ بيت لحم كامل حميد، اليوم الاثنين، عن انطلاق حملة جمع التبرعات لصندوق طوارئ بيت لحم تحت عنوان "ايد بأيد بيت لحم بتنتصر عـ (كورونا)."



وقال حميد في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): "إننا اليوم بالإعلان عن صندوق الطوارئ فإننا نعلن عن المرحلة الأخرى من رسالة المحبة والتفاؤل والأخوة والشراكة، رسالة التكافل الاجتماعي والاقتصادي بنموذج آخر شفاف، بعد أن أرسينا رسالة الطمأنينة بتعافي كل المصابين وخلو بيت لحم من (كورونا)".



وأشار إلى أن جميع التبرعات ستكون في إطار الاسناد للمتضررين من فيروس (كورونا) في مختلف القطاعات وأهالي المحافظة، لافتا الى أن الحملة ليست لجمع الأموال وانما لاستكمال الرسالة والعمل النموذجية في النهج والسياسة والانجاز.



ودعا حميد الجميع إلى مد يد العون لهذا الصندوق لأنه يمثل نقل نوعية للتفكير والنهج والأسلوب بل نهجا شفافا، وسيتم توزيع ما يأتي من تبرعات بطريقة شفافة تهدف الى وحدة المحافظة الممثلة فيه.



بدوره، قال رئيس لجنة الصندوق أنطون سلمان: "نأمل بتعاون الجميع من أجل تحقيق الهدف المنشود ونستطيع أن ندير الصندوق بشفافية ونزاهة وموضوعية".



وأشار إلى أن الفكرة التي جاءت من قبل المحافظ كانت تهدف بالدرجة الأولى الى مساهمة الصندوق في إيجاد الحلول للقضايا التي قد تطرأ في المحافظة سواء الاقتصادية والاجتماعية.



من جهته، قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم، سمير حزبون، ان هذا الصندوق يمثل نقلة نوعية وهي تجربة جديدة، ونأمل أن تستمر الى ما بعد كورونا.



وأضاف أن التبرعات ستصب فيما تحتاجه المحافظة في النواحي الصحية والاقتصادية والخدماتية وبشفافية عالية، وأن لديهم شركة تشرف على تدقيق الحساب وسنعلم الجميع عن كل شيء بوضوح وعلانية.