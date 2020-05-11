إعلان مهم من وزارة النقل والمواصلات بشأن تخفيف إجراءاتها بظل (كورونا)

أصدرت وزارة النقل والمواصلات في الحكومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، إعلاناً بشأن تخفيف إجراءات النقل في المحافظات، نشرته عبر صفحتها بفيسبوك، جاء فيه:





تماشيا مع توجيهات فخامة الرئيس حفظه الله ورعاه ،وإستنادا لقرار دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد إشتية ، بتخفيف الإجراءات الحكومية في ظل إنتشار وباء كوفيد ١٩ (كورونا) .





قرر معالي وزير النقل والمواصلات أ.عاصم سالم

1- عودة دوام مديريات النقل والمواصلات في كل من محافظات ( رام الله والبيرة، الخليل، بيت لحم ) أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع إعتباراً من صباح الخميس الموافق 14/5/2020





2- يكون الدوام من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعه ٢ ظهرا .





3- تراعى كافة إجراءات السلامة والبروتوكول الصحي في المديريات وتوفير المعقمات والكمامات والقفازات الطبية .





4- الإلتزام بالنظام وتعليمات الأمن في كل مديرية بحيث يكون هناك مراجع واحد لكل موظف.





5- يتم تقديم الخدمة لكل محافظة على حدى بحيث يعتمد الموظف على البطاقة الشخصية للمواطن لتحديد مكان الإقامة ويمنع تقديم الخدمات لمواطنين من خارج المحافظة.





6- الالتزام بتعليمات دولة رئيس الوزراء بمنع التنقل بين المحافظات.





7_ على الأخوة المراجعين الإلتزام بإرتداء الكمامه والقفازات الطبية.



رام الله - دنيا الوطن