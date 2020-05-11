مهجة القدس: قوات الاحتلال تعتقل الأسير المحرر أرقم هرشة

أكدت مؤسـسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، أن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم، أرقم رياض خالد هرشة (25 عاماً) من بلدة قفين قضاء مدينة طولكرم شمال الضفة، وذلك بعد مداهمة منزله.



وأوضحت مهجة القدس أن قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال، داهمت منزل المجاهد أرقم هرشة في تمام الساعة الربعة والنصف فجراً، ودارت الكثير من المناوشات بينه وبين عائلته مع أفراد القوة الخاصة التي أطلقت النار عليه وأصابته إصابة مباشرة في قدمه حتى لا يتمكن من الهروب، كما قاموا بتكسير سيارة والده وجوال والدته، وبعد ذلك قيدوه وانسحبوا من المكان إلى جهة غير معلومة.



جدير بالذكر أن الأسير أرقم هرشة ولد بتاريخ 10/02/1995م، وهو أعزب، وسبق أن أمضى عامين في اعتقال سابق في سجون الاحتلال على خلفية انتمائه وعضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.



رام الله - دنيا الوطن