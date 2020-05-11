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فلكي سعودي يُحدد يوم تحري هلال عيد الفطر بمعظم الدول الإسلامية

فلكي سعودي يُحدد يوم تحري هلال عيد الفطر بمعظم الدول الإسلامية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الباحث الفلكي السعودي، ملهم بن محمد هندي، إن يوم الجمعة 22 من الشهر الجاري، يوافق يوم تحري هلال عيد الفطر في معظم الدول الإسلامية، سيراً على السنة النبوية الشريفة، للتحقق من حلول عيد الفطر.

وأضاف هندي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، وفق صحيفة (البيان): "حتى تتوفر شروط رؤية الهلال لا بد أن يولد الهلال قبل غروب الشمس، ويكون غروب القمر بعد غروب الشمس، وهذه المواعيد يمكن حسابها فلكياً، وحساباتي الفلكية تشير إلى أن ولادة هلال العيد، ستكون عند الساعة 8:39 مساء 22 الجاري بتوقيت السعودية، أي بعد غروب الشمس على جميع مناطق المملكة".

وأضاف: "نظراً لأحوال الهلال في ذلك المساء فإن الرؤية ستكون مستحيلة، حيث يكون وقت الترائي الشرعي بعد غروب الشمس مباشرة، وفي ذلك التوقيت لن يكون القمر موجوداً في السماء، فتتعذر الرؤية".

ويتحرى المسلمون هلال عيد الفطر المبارك في ليلة الثلاثين من رمضان، للتأكد من حلول العيد، فإذا لم تتم رؤية الهلال في تلك الليلة، أصبح المسلمون صائمين؛ ليتموا شهر رمضان ثلاثين يوماً.

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