قوات الاحتلال تستولي على معدات من منطقة فرش الهوى غرب الخليل

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على معدات من منطقة فرش الهوى غرب الخليل، جنوب الضفة الغربية.



واقتحمت قوات الاحتلال، المنطقة المذكورة، واستولت على معدات وجسور حديدية، تعود ملكيتها للمواطن رأفت سرحان ناصر الدين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأوضح سرحان، أنه كان يستخدم هذه المعدات والجسور الحديدية لاستصلاح أرضه.