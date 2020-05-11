مستوطنون يقتحمون موقع سبسطية الأثري بحماية قوات الاحتلال

مستوطنون في سبسطية - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم مستوطنون، اليوم الاثنين، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال مدينة نابلس، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت مصادر محلية، أن مجموعة من المستوطنين، يتبعون لما تسمى بدائرة الآثار في حكومة الاحتلال، أعادوا اقتحام الموقع الأثري بحماية قوة من الاحتلال، بعد ساعات من طردهم من قبل المواطنين، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).