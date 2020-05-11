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شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تخطر بوقف العمل بمنازل قيد الإنشاء غرب بيت لحم

سلطات الاحتلال تخطر بوقف العمل بمنازل قيد الإنشاء غرب بيت لحم
بلاغ وقف البناء
رام الله - دنيا الوطن
أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بوقف العمل بثمانية منازل ومتنزة وجدران استنادية وأعمدة كهرباء، ببلدة نحالين غرب بيت لحم، بحجة عدم الترخيص.

وقال نائب رئيس بلدية نحالين، هاني فنون: إن قوات الاحتلال، أخطرت بوقف العمل في ثمانية منازل مأهولة بالسكان، وأخرى قيد الإنشاء في منطقة باكوش جنوب البلدة تعود لكل من: محمود عبد الله نجاحرة ثلاثة طوابق، وعصام محمود شكارنة "طابق واحد"، وأمجد يوسف غياظة "طابق واحد" والثلاثة مأهولة بالسكان، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كما تم إخطار منازل قيد الإنشاء بوقف البناء تعود للمواطنين فارس لطفي نجاحرة، وهزاع اسعد نجاحرة، وعادل راتب نجاجرة، وهشام نعيم شكارنة، وذيب اسماعيل شكارنة جميعها مكونة من طابق واحد.

وأشار فنون الى أنه تم أيضاً إخطار متنزه بوقف البناء فيه، يعود لبلدية نحالين، وجدران استنادية للمواطنين سليم رشاد نجاجرة وصابر محمود مصطفى .

وشدد على أن المنطقة، تتعرض منذ فترة إلى هجمة لأطماع استيطانية، حيث أخطرت قوات الاحتلال منازل للمرة الثانية بوقف البناء.

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