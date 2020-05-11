الدفاع المدني يُحذر من موجة حر تبدأ غداً وحتى منتصف الأسبوع المقبل

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رام الله - دنيا الوطن

أهابت المديرية العامة للدفاع المدني، بالمواطنين لاتخاد التدابير اللازمة؛ لتجنب موجة الحر المتوقع بدايتها من قبل الأرصاد الجوية، أن تبدأ غداً الثلاثاء، وتستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل.



ودعت المديرية العامة المواطنين لتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وخاصة في حالات الذروة من الساعة العاشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً.



ونصحت بعدم إشعال النيران مهما كانت الأسباب؛ لتجنب فقدان السيطرة عليها، وامتدادها للمحاصيل الزراعية أو المنازل والممتلكات الخاصة والعامة.



وأكملت: يفضل عدم السماح للأطفال بالخروج من المنازل وخاصة أوقات الذروة، وعدم تعرض العمال لأشعة الشمس، والعمل في مناطق الظل.



وطالبت المواطنين في حال تعرض الشخص لضربة الشمس، نقل المصاب لمكان الظل، ثم لأقرب مركز طبي.



وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني، أن طواقمها على الجاهزية التامة لتلقي نداءات وبلاغات المواطنين على الرقم 102 مع التأكيد على تجنب إشعال الحرائق في محيط المنازل، خشية خطر امتدادها داخل المنازل، واشتعال محتوياتها.