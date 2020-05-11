المغرب يُسجل 163 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلن المغرب، اليوم الاثنين، تسجيل 163 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وبذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس، منذ أن تفشى في البلاد، إلى 6226 حالة، وفق ما أفادت وزارة الصحة المغربية، كما أعلنت تعافي 205 أشخاص.



في سياق متصل، قال مقيمون مغاربة في إسبانيا، ويوجدون حالياً في بلدهم المغرب، إنهم سيرفعون دعوى قضائية ضد السلطات الإسبانية، لأنها قامت بترحيل المئات من المواطنين الإسبان، لكنها لم تشمل المقيمين المغارية، وهو ما اعتبروه تمييزاً ضدهم.



ووفقاً لتقارير إعلامية، فقد وجد المقيمون المغاربة في إسبانيا، أنفسهم عالقين في بلدهم المغرب، بعد إغلاق كافة الحدود بسبب (كورونا)، مما أدى إلى تعطيل عملهم أو التحاقهم بالأهل في إسبانيا، وفق ما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية.