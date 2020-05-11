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مع سريان قرار الحظر الشامل.. تسجيل 598 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالكويت

مع سريان قرار الحظر الشامل.. تسجيل 598 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالكويت
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت الكويت اليوم الاثنين، 598 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد، إلى 9286، حسب ما أفادت وزارة الصحة الكويتية.

كما سجلت الوزارة، شفاء 178 من المصابين بالفيروس المستجد، ليبلغ إجمالي المتعافين 2907.

يشار إلى أن سريان قرار الحظر الشامل في الكويت، بدأ أمس الأحد، ليمتد حتى 30 من أيار/ مايو الجاري، في مسعى لتطويق وباء (كورونا).

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