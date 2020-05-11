توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد المقاولين وهيئة المختبرات لضمان ضبط الجودة



وتضع مذكرة التعاون آليات واضحة لمعالجة أي مشاكل قد تنشأ بين المقاولين والمختبرات، وترسخ قواعد الشراكة بين الجانبين، بهدف تطوير وتنظيم العمل في قطاع الانشاءات بما يحقق التوازن في السوق، وتحقيق معايير العدالة والالتزام المتبادل بالحقوق والواجبات.



ووقع مذكرة التفاهم رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة، أسامة كحيل، ورئيس هيئة مختبرات فحص المواد والتربة د. م جواد الأغا، على أن يتم تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين للتنسيق والمتابعة.



وتعمل المذكرة على ضبط المنافسة الشديدة بين مختبرات فحص المواد والتربة، حتى لا تكون علي حساب جودة الأعمال.



وتعزز المذكرة العلاقة والتنسيق بين المقاولين والمختبرات وحل الخلافات بينهما، واحترام العقود، ومعالجة الشكاوى، وتبادل البيانات والمعلومات، والمشاركة في النشاطات المشتركة، وإعداد أوراق عمل تخدم الطرفين والصالح العام.



رام الله - دنيا الوطنوقع اتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة، مع هيئة مختبرات فحص المواد والتربة، مذكرة تفاهم من أجل تأسيس آليات تعاون مشترك، وبناء علاقة تكاملية، بما يخدم مصالح الطرفين، ويؤدي لمنع المنافسة الضارة وضمان ضبط الجودة.