بؤرة فيروس (كورونا) تُسجّل خمس إصابات جديدة

أعلنت مدينة ووهان الصينية، التي تعتبر بؤرة تفشي فيروس (كورونا) تسجيل عدد صغير من الإصابات الجديدة بالفيروس، وذلك وفق ما أورد موقع (بي بي سي).



وأوضحت السلطات الصينية، أن جميع الإصابات منقولة محلياً، حيث تعتقد السلطات، أن الحالات الخمس المسجلة حديثاً جميعها موجودة في مجمع سكني واحد، ولم تظهر على أى منهم أى أعراض للإصابة بالفيروس.



وكان قد تم رفع الحظر عن مدينة ووهان قبل شهر، وقبل تسجيل هذه الإصابات لم تسجل المدينة منذ ذلك الحين أى إصابات جديدة.



تقول هيئة الصحة في ووهان: إن مئات الحالات التي لم تظهر عليها أعراض، كان يتم متابعتها مؤخراً.

رام الله - دنيا الوطن