عاجل

  • بوتين: كل الأقاليم الروسية جاهزة لمواجهة تفشي فيروس كورونا

  • بوتين: لا يمكن رفع كل الإجراءات التقييدية بلحظة واحدة ويجب الاعتماد على آراء الأطباء

  • بوتين: انتهاء العطلة مدفوعة الأجر في روسيا غدا مع الإبقاء على باقي الإجراءات الصحية

  • بوتين: انتهاء العطلة مدفوعة الأجر في روسيا غداً مع الإبقاء على باقي الإجراءات الصحية

  • بريطانيا: تسجيل 210 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) مما يرفع العدد الإجمالي إلى 32065

  • بوتين: لا يمكن رفع كل الإجراءات التقييدية بلحظة واحدة ويجب الاعتماد على آراء الأطباء

  • بوتين يعلن انتهاء فترة العطلة العامة في روسيا اعتباراً من يوم 12 مايو

  • بوتين: كل الأقاليم الروسية جاهزة لمواجهة تفشي فيروس (كورونا)

  • بوتين: الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الروسية حافظت على أرواح الكثير من المواطنين

  • بريطانيا: ارتفاع مجموع الوفيات بفيروس (كورونا) إلى أكثر من 32 ألفاً

شؤون فلسطينية

(أونروا): نبذل قصارى جهدنا لتلبية احتياجات اللاجئين خلال (كورونا) لتشمل جميع القطاعات

(أونروا): نبذل قصارى جهدنا لتلبية احتياجات اللاجئين خلال (كورونا) لتشمل جميع القطاعات
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وكالة تشغيل اللاجئين (أونروا) مجدداً دعمها الكامل للاجئي فلسطين، الذين يعيش العديد منهم في ظروف صعبة للغاية والتي تفاقمت بسبب تفشي فيروس (كورونا)، مبينة أنها تبذل قصارى جهدها لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين خلال هذه الأزمة بشكل يشمل جميع القطاعات.

وقالت في بيان صحفي لها وصل "دنيا الوطن" بقيت أبواب مستشفى قلقيلية التابع لـ (أونروا)، والمراكز الصحية اﻟ43 مفتوحة في كافة مناطق الضفة الغربية والقدس الشرقية وذلك بفضل موظفينا المميزين.

وتابعت تماشياً مع توصيات منظمة الصحة العالمية، أنشأت الأونروا نظام فرز، ووفرت معدات الحماية الشخصية الكاملة ومواد مكافحة العدوى اللازمة، وستستمر بذلك في الأسابيع المقبلة، تُعد الخدمات الصحية التي توفرها (أونروا) جزءًا لا يتجزأ من النظام الصحي في الضفة الغربية، وخاصة بالنسبة للاجئين القاطنين في المخيمات. حيث  كانت (أونروا) شريكًا مهمًا في الحد من انتشار الفيروس في مناطق الضفة الغربية.

كما تواصل (أونروا) تقديم خدمات إدارة النفايات الصلبة في مخيمات اللاجئين حيث زادت من نسبة دعمها في هذا المجال. ويشمل ذلك أيضًا توفير معدات الحماية الشخصية، ومواد مكافحة العدوى، وتوظيف عمال إضافيين حسب الحاجة، وكذلك الاستعانة بمصادر خارجية لنقل النفايات في بعض المواقع. وخلال شهر رمضان المبارك، تم توظيف عمال إضافيين لضمان نظافة المخيمات.

وقالت انه منذ بدء جائحة (كورونا) وفرض القيود على الحركة في أوائل آذار 2020، أعطت (أونروا) الأولوية للاستجابة للآثار السلبية الناتجة عن زيادة نسبة البطالة وفقدان سبل العيش، وقد قاد هذه الجهود برنامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية التابع للأونروا وقام بتغطية الاحتياجات النفسية والاجتماعية وتلك المتعلقة بالأمن الغذائي.

وقالت تلقت 4000 عائلة لاجئة في الضفة الغربية مساعدات غذائية هذا الشهر من خلال قسائم الطعام الإلكترونية والطرود الغذائية، حيث إن قيمة القسيمة الغذائية تعتمد على عدد الأفراد في الأسرة وقد تم تقديمها على دفعتين، بناءً على نصيحة وزارة التنمية الاجتماعية، وسيتم توفير الدفعة الثانية هذا الأسبوع.

كما سيتم مساعدة 6000 أسرة أخرى قبل نهاية شهر رمضان المبارك.

وأكدت سيتم تزويد 2000 أسرة إضافية مقيمة تحت الحجر الصحي بطرود غذائية خلال الأسبوعين القادمين. وذلك لدعم الأسر التي تخضع للحجر الصحي في المنزل والتأكد من تحفيزها للبقاء في المنزل لضمان سلامتها وسلامة مجتمعاتها المحلية.

وقد تم توزيع 20,040  طرد غذائي على حوالي  37,000  لاجئ من البدو والرعاة في المنطقة C وذلك في الفترة ما بين 16 آذار 2020 إلى 24 أبريل 2020، من خلال مشروع مشترك مع برنامج الغذاء العالمي. وبدأت الأونروا عملية التوزيع في منطقة بيت لحم لتلبية بعض الاحتياجات التي ظهرت في بداية الأزمة، ثم جرى توسيعها لتغطي بقية الضفة الغربية.

كما بدأت (أونروا) في توزيع مساعدتها النقدية الفصلية في منتصف نيسان 2020، قبل شهر واحد من الموعد المحدد. وقد ساهم هذا الموعد المعدل في الاستجابة للطلبات التي تتلقاها الوكالة من المنتفعين الذين يجاهدون لمواجهة تداعيات الوباء. كما هدف هذا القرار لمساعدة اللاجئين في الاستعداد لشهر رمضان المبارك. وستتلقى 10,480  عائلة لاجئة من العائلات الفقيرة المساعدة من خلال هذا البرنامج.

منذ بداية تفشي الجائحة في الضفة الغربية، قام برنامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية بتكريس خطين مجانيين، وهما الخط الخاص بشبكة الأمان الاجتماعي والخط الخاص بشؤون الاستحقاق، لتلقي الاستفسارات المختلفة من لاجئي فلسطين. وحتى تاريخ 30 نيسان 2020، تلقى الخطان 1,592  مكالمة من المنتفعين. وبعد الرد على استفساراتهم، تمت إحالة المنتفعين إلى الأخصائيين الاجتماعيين في مناطقهم للحصول على الدعم الذي يحتاجونه.

وأكدت وكالة الغوث أنها لن تدخر أي جهد لدعم العائلات في جميع أنحاء الضفة الغربية، على الرغم من أن الوضع المالي لـ( أونروا) لا يزال يمثل تحدياً كبيراً.

وشكرت (أونروا) كافة لجان المخيمات على دعمهم، وتدعوهم إلى مواصلة العمل مع (أونروا) لدعم لاجئي فلسطين، حيث أن مواجهة الجائحة، تستدعي منا التضامن والدعم.

أخبار ذات صلة

عريقات: إيرلندا واليونان أكدتا وقوفهما إلى الجانب الصحيح من التاريخ

عريقات: إيرلندا واليونان أكدتا وقوفهما إلى الجانب الصحيح من التاريخ

محافظ بيت لحم يعلن إطلاق صندوق الطوارئ لجمع التبرعات

محافظ بيت لحم يعلن إطلاق صندوق الطوارئ لجمع التبرعات

إعلان مهم من وزارة النقل والمواصلات بشأن تخفيف إجراءاتها بظل (كورونا)

إعلان مهم من وزارة النقل والمواصلات بشأن تخفيف إجراءاتها بظل (كورونا)

مهجة القدس: قوات الاحتلال تعتقل الأسير المحرر أرقم هرشة

مهجة القدس: قوات الاحتلال تعتقل الأسير المحرر أرقم هرشة

محافظ طولكرم: إيقاف مسلخ للدواجن عن العمل مؤقتاً لحين تصويب أوضاعه

محافظ طولكرم: إيقاف مسلخ للدواجن عن العمل مؤقتاً لحين تصويب أوضاعه

قوات الاحتلال تستولي على معدات من منطقة فرش الهوى غرب الخليل

قوات الاحتلال تستولي على معدات من منطقة فرش الهوى غرب الخليل

مستوطنون يقتحمون موقع سبسطية الأثري بحماية قوات الاحتلال

مستوطنون يقتحمون موقع سبسطية الأثري بحماية قوات الاحتلال

سلطات الاحتلال تخطر بوقف العمل بمنازل قيد الإنشاء غرب بيت لحم

سلطات الاحتلال تخطر بوقف العمل بمنازل قيد الإنشاء غرب بيت لحم

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

عريقات: إيرلندا واليونان أكدتا وقوفهما إلى الجانب الصحيح من التاريخ

عريقات: إيرلندا واليونان أكدتا وقوفهما إلى الجانب الصحيح من التاريخ

محافظ بيت لحم يعلن إطلاق صندوق الطوارئ لجمع التبرعات

محافظ بيت لحم يعلن إطلاق صندوق الطوارئ لجمع التبرعات

مهجة القدس: قوات الاحتلال تعتقل الأسير المحرر أرقم هرشة

مهجة القدس: قوات الاحتلال تعتقل الأسير المحرر أرقم هرشة

محافظ طولكرم: إيقاف مسلخ للدواجن عن العمل مؤقتاً لحين تصويب أوضاعه

محافظ طولكرم: إيقاف مسلخ للدواجن عن العمل مؤقتاً لحين تصويب أوضاعه

قوات الاحتلال تستولي على معدات من منطقة فرش الهوى غرب الخليل

قوات الاحتلال تستولي على معدات من منطقة فرش الهوى غرب الخليل

مستوطنون يقتحمون موقع سبسطية الأثري بحماية قوات الاحتلال

مستوطنون يقتحمون موقع سبسطية الأثري بحماية قوات الاحتلال

سلطات الاحتلال تخطر بوقف العمل بمنازل قيد الإنشاء غرب بيت لحم

سلطات الاحتلال تخطر بوقف العمل بمنازل قيد الإنشاء غرب بيت لحم

تيسير خالد: الإدارة الأميركية بطة كسيحة تحاول بيعنا نفس البضاعة الفاسدة مرتين

تيسير خالد: الإدارة الأميركية بطة كسيحة تحاول بيعنا نفس البضاعة الفاسدة مرتين

منوعات

والدة أصالة تثير الجدل بما فعلته في نهار رمضان

والدة أصالة تثير الجدل بما فعلته في نهار رمضان

حلمي بكر يبكي بشكل هستيري: &#34;ابنتي مموتاني&#34;

حلمي بكر يبكي بشكل هستيري: "ابنتي مموتاني"

الراقصة دينا تزف غادة عبد الرازق وزوجها بطريقتها الخاصة

الراقصة دينا تزف غادة عبد الرازق وزوجها بطريقتها الخاصة

وفاة الإعلامية السورية مها الخطيب بعد عام من صراعها مع المرض

وفاة الإعلامية السورية مها الخطيب بعد عام من صراعها مع المرض

اتهامات لممثل مصري بالانتماء لجماعة متطرفة.. كيف رد؟

اتهامات لممثل مصري بالانتماء لجماعة متطرفة.. كيف رد؟

شاهد: ياسمين صبري تؤدي أغنية هيفاء وهبي

شاهد: ياسمين صبري تؤدي أغنية هيفاء وهبي

للمرة الأولى.. هازال كايا تنشر صورة ابنها واضحة

للمرة الأولى.. هازال كايا تنشر صورة ابنها واضحة

ماذا قالت شكران مرتجى عن حادثة قتيل منزل نانسي عجرم السوري؟

ماذا قالت شكران مرتجى عن حادثة قتيل منزل نانسي عجرم السوري؟

رامز جلال يُجبر حمو بيكا على الاعتذار لهاني شاكر.. وياسمين صبري تُعلق

رامز جلال يُجبر حمو بيكا على الاعتذار لهاني شاكر.. وياسمين صبري تُعلق

ظهور &#34;صادم&#34; لمحمد عبده.. &#34;كرش&#34; وأحضان وقبلات

ظهور "صادم" لمحمد عبده.. "كرش" وأحضان وقبلات

عربي

216 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في البحرين

216 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في البحرين

المغرب يُسجل 163 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

المغرب يُسجل 163 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

محكمة سعودية تقضي بالحبس لصاحب مقهى &#34;بار حلال&#34;

محكمة سعودية تقضي بالحبس لصاحب مقهى "بار حلال"

مع سريان قرار الحظر الشامل.. تسجيل 598 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالكويت

مع سريان قرار الحظر الشامل.. تسجيل 598 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالكويت