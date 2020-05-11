الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستؤدي اليمين الخميس المقبل





وأعلن المتحدث باسم (كنيست) أن غانتس أبلغ الهيئة الإدارية، أنه سيتم تنصيب الحكومة الجديدة يوم الخميس المقبل، كما طلب من رئيس اللجنة المنظمة إدارة الجلسة.





يذكر، أن غانتس سيقدم استقالته من رئاسة (كنيست) حتى موعد أقصاه غداً بعد توليه المنصب لمدة 47 يومًا.



وسيتناوب نتنياهو وغانتس على رئاسة الحكومة، حيث يتولى نتنياهو رئاستها لمدة 18 شهراً، ثم يرأسها غانتس لمدة 18 شهراً أخرى، وهذه هي الحكومة الإسرائيلية الأولى منذ أكثر من عام، حيث جرت 3 عمليات انتخابية في نيسان/ أبريل 2019، ثم أيلول/، سبتمبر ولاحقاً في آذار/ مارس الماضي، دون أن ينجح أي مرشح بتشكيل الحكومة.

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس (كنيست) الإسرائيلي، بني غانتس، اليوم الاثنين، أن الحكومة الجديدة، ستؤدي اليمين يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الواحدة ظهراً.