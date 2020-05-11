انخفاض عدد الإصابات.. عدد وفيات (كورونا) في إسرائيل يرتفع إلى 254

بلغ عدد مرضى فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، في إسرائيل اليوم الاثنين، 16492 إصابة، بينما وصل عدد الوفيات إلى 254 حالة وفاة.



وفيما يتعلق بحالة الإصابات، فإن 48 وصفت حالتهم متوسطة، و73 خطيرة و64 متصلين بأجهزة التنفس الاصطناعي، و11548 تماثلوا للشفاء.



يأتي ذلك في الوقت الذي قرر فيه مجلس الوزراء في إسرائيل، الليلة الماضية، تخفيف بعض أنظمة الطوارئ.





وعليه يقتصر الإغلاق المفروض على المحلات التجارية خلال ليالي شهر رمضان في البلدات العربية، على الأماكن التي أعلن عنها منطقة مغلقة فقط، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





كما تم إلغاء حظر الدخول إلى الحدائق والمتنزهات العامة، ويسمح باستخدام منشآت اللياقة المنصوبة فيها، ولكن بشرط الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي، ولا يُسمح بعد باستخدام منشآت الملاهي الموجودة فيها.





أما العائدون من الخارج، فيمكنهم قضاء العزل الصحي في منازلهم أو أماكن أخرى بملكيتهم.

رام الله - دنيا الوطن