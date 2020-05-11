وزارة الصحة تتسلّم مستلزمات طبيّة من الوكالة الكورية ورابطة خريجي "كويكا"

تسلّمت وزارة الصحة، مستلزمات طبية ووقائية من الوكالة الكورية للتعاون الدولي، ورابطة خريجي "كويكا" في فلسطين، شملت كمامات طبية، ومواد تعقيم، وموازين حرارة، لعيادتين في بيت لحم وجنين.





وأوضحت الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" في بيان صدر عنها، اليوم الاثنين، أن "هذا الدعم يأتي لصالح عيادتين مسحيتين حكوميتين في بيت لحم وجنين في الخط الأمامي لمواجهة فيروس (كورونا) بعد أن قام مكتب كويكا في فلسطين بدراسة مطالبهما العاجلة من المواد الاستهلاكية الطبية".

وأوضح البيان، أن العيادتين هما: المركز الوطني الفلسطيني للتأهيل، الذي افتُتح عام 2019 كأول مركز حكومي لعلاج مدمني المخدرات في فلسطين، وبسبب نقص المرافق الطّبية، قررت وزارة الصحة، استخدام المركز كمستشفى رسمي لعلاج المصابين بـ (كورونا) في محافظة بيت لحم منذ بداية الأزمة.







أما العيادة الثانية في مركز جنين الشبابي، والذي تمّ افتتاحه عام 2018 بهدف توفير بيئة تعليمية مناسبة وآمنة للشباب والنساء في المنطقة، واستخدمته وزارة الصحة خلال الأزمة الصحية كمستشفى ميداني لفرز المصابين بفيروس (كورونا) في محافظة جنين.

رام الله - دنيا الوطنوتمّ تسليم المستلزمات بحضور مدير مديرية صحة جنين وسام صبيحات، ومدير المركز الوطني للتأهيل في بيت لحم هشام سلامة، ورئيسة رابطة خريجي كويكا في فلسطين، رنا نوفل.