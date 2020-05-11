إيران: انخفاض أعداد الوفيات بفيروس (كورونا) لأدنى مستوى منذ شهرين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت إيران اليوم الاثنين، تسجيل 45 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.



ويعد هذا الرقم انخفاضاً في عدد الوفيات لأدنى مستوى، منذ شهرين، وفق ما أفادت به وزارة الصحة، ليصبح عدد الوفيات في إيران 6685.



كما سجلت البلاد، 1683 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 109286، بينما ارتفع عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس إلى 87422، فيما يبقى 2703 مصاباً بالفيروس في حالة صحية حرجة.