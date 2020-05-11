"المواصلات" بغزة تشرع بأعمال مشروع إنارة المفترقات الخطيرة

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رام الله - دنيا الوطن

شرعت الإدارة العامة للطرق والمشاريع بوزارة النقل والمواصلات، بتنفيذ المرحلة الأولى لمشروع توفير إنارة دائمة لبعض المفترقات المرورية الخطيرة في قطاع غزة، بالتعاون مع بلدية غزة.



وأوضح محمد الكحلوت، رئيس قطاع الشؤون الفنية والهندسية، أن هذا المشروع سيكون مقدمة لسلسة مشاريع تنوي الوزارة تنفيذها ضمن تمويل المبادرات الحكومية للمحافظات الجنوبية بإجمالي مبلغ 400 ألف دولار، والمخصصة لتحسين الحالة المرورية على شبكة الطرق، وذلك بهدف توفير عوامل السلامة المرورية لكافة مستخدمي الطرق.



وتابع الكحلوت بالقول: إن معظم مفترقات قطاع غزة بحاجة إلى إنارة دائمة؛ للتقليل من الحوادث المروية التي يسببها انقطاع الكهرباء بشكل متواصل، بسبب الحصار المفروض على القطاع.



من جانبه، أفاد أحمد بارود، مدير المشروع، بأن وزارة النقل والمواصلات، وبالتعاون مع بلدية غزة، ستعمل على إنارة كل من: مفترق السرايا، وضبيط، والغفري، والحرية (نتساريم) على أن تكون الإنارة لهذه التقاطعات دون انقطاع على مدار ساعات الليل، مما يحدُ من حوادث الطرق.