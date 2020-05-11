عاجل

  • المالية: صرف مكافآت امتحانات الثانوية العامة 8/2019 غداً بكافة فروع البريد

  • الصحة بغزة: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع

  • الصحة بغزة: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع

شؤون فلسطينية

أبو بكر: الاحتلال يُواصل حربه على الأسرى ومعاقبة ذويهم بشتى الأساليب

أبو بكر: الاحتلال يُواصل حربه على الأسرى ومعاقبة ذويهم بشتى الأساليب
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر، اليوم الاثنين: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تشن حرباً حقيقية على أسرانا البواسل وعائلاتهم بشتى السبل الإرهابية والعنصرية.

وأضاف أبو بكر، أن سلطات الاحتلال بكل مكوناتها التشريعية والتنفيذية والقضائية تتكامل في مواصلة هذا المسلسل القمعي والقذر لتجريم النضال الفلسطيني ووسمه بالإرهاب، وممارسة العقاب الجماعي بحق الاسرى وعائلاتهم كهدم البيوت وفرض الغرامات الباهظة والحبس المنزلي وغيرها.

وشدد أبو بكر، على أن قضية الأسرى والمحررين وعائلاتهم قضية مقدسة لدى كل فلسطيني وحر في العالم، ولن نتخلى عنهم مهما كانت الضغوطات والممارسات الإسرائيلية الإرهابية بحقهم وحقنا.

أقوال أبو بكر، جاءت عقب هدم جرافات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، منزل الأسير قسام البرغوثي في بلدة كوبر شمال رام الله، تخللها إصابة بالرصاص المعدني عقب المواجهات التي اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في محيط المكان.

وكانت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية، اقتحمت القرية، وفرضت طوقاً  عسكرياً بمحيط منزل الأسير البرغوثي، تمهيداً لهدمه؛ بحجة تنفيذه عملية قرب عين عريك غرب رام الله عام 2019، وأصيب خلال ذلك شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الوجه، والعشرات بحالات الاختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال بغزارة خلال عملية الاقتحام.

وكانت قوات الاحتلال قد أخطرت عائلة الأسير البرغوثي في الحادي عشر من شباط الماضي بهدم منزلها، واعتقلت والدته المحاضرة في كلية الاعلام بجامعة بيرزيت وداد البرغوثي في الأول من أيلول 2019.

وتتهم قوات الاحتلال، الأسير قسام بتنفيذ عملية تفجير برام الله أدت لمقتل مستوطنين اثنين.

أخبار ذات صلة

مباحث التموين تُحرر 25 محضر إتلاف وضبط لتجار مخالفين ومواد غذائية

مباحث التموين تُحرر 25 محضر إتلاف وضبط لتجار مخالفين ومواد غذائية

(أونروا): نبذل قصارى جهدنا لتلبية احتياجات اللاجئين خلال (كورونا) لتشمل جميع القطاعات

(أونروا): نبذل قصارى جهدنا لتلبية احتياجات اللاجئين خلال (كورونا) لتشمل جميع القطاعات

المشروبات الوطنية تتبرع بأكثر من مليوني شيكل لمساندة العمال والمجتمع المحلي

المشروبات الوطنية تتبرع بأكثر من مليوني شيكل لمساندة العمال والمجتمع المحلي

معايعة تلتقي ممثلي جمعيات ونقابات القطاع السياحي الفلسطيني الخاص

معايعة تلتقي ممثلي جمعيات ونقابات القطاع السياحي الفلسطيني الخاص

وزارة الثقافة تستنكر جريمة هدم منزل الروائية وداد البرغوثي

وزارة الثقافة تستنكر جريمة هدم منزل الروائية وداد البرغوثي

هيئة مكافحة الفساد تعتمد الدليل الاسترشادي لإدارة مخاطر الفساد بالمؤسسات

هيئة مكافحة الفساد تعتمد الدليل الاسترشادي لإدارة مخاطر الفساد بالمؤسسات

وزارة الصحة تتسلّم مستلزمات طبيّة من الوكالة الكورية ورابطة خريجي &#34;كويكا&#34;

وزارة الصحة تتسلّم مستلزمات طبيّة من الوكالة الكورية ورابطة خريجي "كويكا"

&#34;المواصلات&#34; بغزة تشرع بأعمال مشروع إنارة المفترقات الخطيرة

"المواصلات" بغزة تشرع بأعمال مشروع إنارة المفترقات الخطيرة

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

مباحث التموين تُحرر 25 محضر إتلاف وضبط لتجار مخالفين ومواد غذائية

مباحث التموين تُحرر 25 محضر إتلاف وضبط لتجار مخالفين ومواد غذائية

المشروبات الوطنية تتبرع بأكثر من مليوني شيكل لمساندة العمال والمجتمع المحلي

المشروبات الوطنية تتبرع بأكثر من مليوني شيكل لمساندة العمال والمجتمع المحلي

معايعة تلتقي ممثلي جمعيات ونقابات القطاع السياحي الفلسطيني الخاص

معايعة تلتقي ممثلي جمعيات ونقابات القطاع السياحي الفلسطيني الخاص

وزارة الثقافة تستنكر جريمة هدم منزل الروائية وداد البرغوثي

وزارة الثقافة تستنكر جريمة هدم منزل الروائية وداد البرغوثي

هيئة مكافحة الفساد تعتمد الدليل الاسترشادي لإدارة مخاطر الفساد بالمؤسسات

هيئة مكافحة الفساد تعتمد الدليل الاسترشادي لإدارة مخاطر الفساد بالمؤسسات

وزارة الصحة تتسلّم مستلزمات طبيّة من الوكالة الكورية ورابطة خريجي &#34;كويكا&#34;

وزارة الصحة تتسلّم مستلزمات طبيّة من الوكالة الكورية ورابطة خريجي "كويكا"

&#34;المواصلات&#34; بغزة تشرع بأعمال مشروع إنارة المفترقات الخطيرة

"المواصلات" بغزة تشرع بأعمال مشروع إنارة المفترقات الخطيرة

أبو بكر: الاحتلال يُواصل حربه على الأسرى ومعاقبة ذويهم بشتى الأساليب

أبو بكر: الاحتلال يُواصل حربه على الأسرى ومعاقبة ذويهم بشتى الأساليب

منوعات

حلمي بكر يبكي بشكل هستيري: &#34;ابنتي مموتاني&#34;

حلمي بكر يبكي بشكل هستيري: "ابنتي مموتاني"

الراقصة دينا تزف غادة عبد الرازق وزوجها بطريقتها الخاصة

الراقصة دينا تزف غادة عبد الرازق وزوجها بطريقتها الخاصة

وفاة الإعلامية السورية مها الخطيب بعد عام من صراعها مع المرض

وفاة الإعلامية السورية مها الخطيب بعد عام من صراعها مع المرض

اتهامات لممثل مصري بالانتماء لجماعة متطرفة.. كيف رد؟

اتهامات لممثل مصري بالانتماء لجماعة متطرفة.. كيف رد؟

شاهد: ياسمين صبري تؤدي أغنية هيفاء وهبي

شاهد: ياسمين صبري تؤدي أغنية هيفاء وهبي

للمرة الأولى.. هازال كايا تنشر صورة ابنها واضحة

للمرة الأولى.. هازال كايا تنشر صورة ابنها واضحة

ماذا قالت شكران مرتجى عن حادثة قتيل منزل نانسي عجرم السوري؟

ماذا قالت شكران مرتجى عن حادثة قتيل منزل نانسي عجرم السوري؟

رامز جلال يُجبر حمو بيكا على الاعتذار لهاني شاكر.. وياسمين صبري تُعلق

رامز جلال يُجبر حمو بيكا على الاعتذار لهاني شاكر.. وياسمين صبري تُعلق

ظهور &#34;صادم&#34; لمحمد عبده.. &#34;كرش&#34; وأحضان وقبلات

ظهور "صادم" لمحمد عبده.. "كرش" وأحضان وقبلات

انهيار سما المصري في المحكمة.. وقرار جديد في قضية الفسق والفجور

انهيار سما المصري في المحكمة.. وقرار جديد في قضية الفسق والفجور

عربي

تونس تُسجّل صفر إصابات بفيروس (كورونا) لأول مرة منذ شهرين

تونس تُسجّل صفر إصابات بفيروس (كورونا) لأول مرة منذ شهرين

تراجع بالمؤشر العام للأسهم السعودية بشكل حاد

تراجع بالمؤشر العام للأسهم السعودية بشكل حاد

اليمن: اشتداد المواجهات شرق عدن بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي

اليمن: اشتداد المواجهات شرق عدن بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي

السائق البطل الذي أنقذ مدينة العاشر من انفجار مدمر يروي كواليس الحادثة

السائق البطل الذي أنقذ مدينة العاشر من انفجار مدمر يروي كواليس الحادثة