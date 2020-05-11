التربية تُطلق نماذج امتحانات تجريبية للثانوية العامة 2020





رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة التربية والتعليم العالي، نماذج امتحانات تجريبية للثانوية العامة 2020، لجميع المواد الدراسية للفرع العلمي والأدبي والشرعي والريادة والأعمال، عبر موقع روافد.وتوفر بوابة روافد بيئة تعليم إلكترونية مرنة وسهلة الاستخدام تعمل على تحسين تعلم الطلبة وتواصلهم مع القائمين على العملية التعليمية، بالإضافة إلى نشر ثقافة التعليم الإلكتروني في المجتمع المحلي، وذلك باستخدام أدوات التعليم الإلكتروني وحوسبة المناهج الدراسية، والأدوات التكنولوجية الحديثة.