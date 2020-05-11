ارتفاع قياسي بعدد إصابات فيروس (كورونا) في روسيا وبوتين يوجه كلمة لشعبه





وصعدت بذلك روسيا إلى المركز الثالث عالمياً، من حيث عدد الإصابات مع 221344 حالة.



وفيما يتعلق بالوفيات، فإن مركز إدارة أزمة فيروس (كورونا) في روسيا سجل، 94 حالة وفاة جديدة.



وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد إلى 2009 أشخاص.



يأتي ذلك في الوقت الذي يتوجه فيه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين اليوم، بكلمة إلى المواطنين الروس، يحدد فيها الإجراءات اللاحقة بخصوص تمديد أو رفع الحظر المتعلق بانتشار (كورونا)، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

رام الله - دنيا الوطنسجلت روسيا اليوم الاثنين، 11656 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية.ويعد ذلك، ارتفاعاً قياسياً في عدد الإصابات بالفيروس في البلاد، في ظاهرة عزتها السلطات إلى برنامج فحص مكثف.