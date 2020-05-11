إسبانيا تُسجل انخفاضاً جديداً في عدد وفيات فيروس (كورونا)

كما قفز عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 227436، بعد تسجيل 3046 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك.













رام الله - دنيا الوطنسجلت إسبانيا اليوم الاثنين، انخفاضاً جديداً في عدد الوفيات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، "كوفيد-19".يأتي ذلك، بعدما أعلنت وزارة الصحة، في البلاد، تسجيل 123 حالة وفاة، وهو أقل معدل في سبعة أسابيع، ليرتفع العدد الإجمالي لوفيات الجائحة إلى 26744.