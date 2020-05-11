إسبانيا تُسجل انخفاضاً جديداً في عدد وفيات فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
سجلت إسبانيا اليوم الاثنين، انخفاضاً جديداً في عدد الوفيات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، "كوفيد-19".
يأتي ذلك، بعدما أعلنت وزارة الصحة، في البلاد، تسجيل 123 حالة وفاة، وهو أقل معدل في سبعة أسابيع، ليرتفع العدد الإجمالي لوفيات الجائحة إلى 26744.
سجلت إسبانيا اليوم الاثنين، انخفاضاً جديداً في عدد الوفيات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، "كوفيد-19".
يأتي ذلك، بعدما أعلنت وزارة الصحة، في البلاد، تسجيل 123 حالة وفاة، وهو أقل معدل في سبعة أسابيع، ليرتفع العدد الإجمالي لوفيات الجائحة إلى 26744.
كما قفز عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 227436، بعد تسجيل 3046 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك.
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