جبهة التحرير الفلسطينية تستنكر إقدام الاحتلال على هدم منزل الأسير البرغوثي



وأكدت الجبهة، أن سياسة تدمير المنازل هي إرهاب صهيوني فاضح ومكشوف، ولن تجلب للاحتلال وللمستوطنين سوى مزيد من الثورة والانتفاضة والمقاومة، وسيزيدها اشتعالاً وعنفواناً وأكثر صلابة.



وقالت الجبهة: إن الاحتلال جرب كل أشكال القهر والإرهاب والاستهداف من الاغتيال إلى الاعتقال إلى هدم البيوت، ولكنه لم يكسر إرادة الصمود لدى أبناء شعبنا في كل فلسطين".



وختمت الجبهة قائلة: "إن المجتمع الدولي يتحمل جزءاً من المسؤولية بالتزامه الصمت على ما ترتكبه قوات الاحتلال، رغم تعارض هذه السياسة الإجرامية مع اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949، ومع مبادئ وقواعد القانون الدولي، ومع بنود الميثاق العالمي لحقوق الانسان".



رام الله - دنيا الوطناستنكرت جبهة التحرير الفلسطينية، إقدام الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، على هدم منزل عائلة الأسير قسام البرغوثيواعتبرت الجبهة في بيان صحفي، هدم الاحتلال لمنزل الأسير البطل قسام البرغوثي، جريمة في سياق العدوان المستمر على شعبنا، واستهداف أسرانا داخل السجون وخارجها بالاعتداء، مؤكدة أن ارتكاب هذه الجريمة لن تفت في عضد الأسرى، ولن تغير عقيدة الصمود الراسخة في عقولهم ووجدانهم.