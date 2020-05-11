حنا: التطبيع جريمة تشجع الاحتلال على إرهابه ضد شعبنا الفلسطيني

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رام الله - دنيا الوطن

قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأن التطبيع جريمة تشجع الاحتلال على ارهابه ضد شعبنا الفلسطيني ومن واجبنا جميعا ان نرفض ظاهرة التطبيع بكافة اشكالها والوانها لان الاحتلال يستثمرها بقمعه وظلمه وممارساته العنصرية ضد شعبنا الفلسطيني.



وتابع نرفض ظاهرة التطبيع ايا كان شكلها وايا كان لونها ويجب ان يكون هنالك موقف عربي واضح رافض للتطبيع بكافة اشكاله والوانه.



وقال ان القضية الفلسطينية كانت وستبقى قضية العرب الاولى رغما عن كل الاوضاع العربية المترهلة التي نلحظها اليوم ففلسطين هي في قلب وفي وجدان كل عربي حر وكل مسيحي ومسلم مؤمن بقيم العدالة والحرية والكرامة الانسانية كما وان هنالك شعوبا في هذا العالم تنتمي الى اديان واعراق وخلفيات مختلفة تتبنى عدالة القضية الفلسطينية.



وتابع اوقفوا ظاهرة التطبيع والتي هي سهم مسلط على رقاب الفلسطينيين وخاصة المقدسيين الذين يقفون في الخطوط الامامية دفاعا عن القدس وهويتها وتاريخها وتراثها ومقدساتها المسيحية والاسلامية.