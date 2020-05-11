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تونس تُسجّل صفر إصابات بفيروس (كورونا) لأول مرة منذ شهرين

تونس تُسجّل صفر إصابات بفيروس (كورونا) لأول مرة منذ شهرين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الصحة التونسية، أن البلاد لم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، وذلك لأول مرة منذ مطلع آذار/مارس الماضي.

وأوضحت الوزارة، وفق (روسيا اليوم)، أن قائمة الولايات التونسية الخالية من الإصابات بـ (كورونا)، وهي جندوبة، زغوان، القصرين، سيدي بوزيد وتوزر.

وسجلت تونس، التي أعلنت عن أول إصابة بالفيروس في الثاني من شهر آذار/ مارس الماضي، 1032 إصابة و45 وفاة بـ (كورونا) حتى الآن، فيما تعافى 745 مصاباً، ولم يبق سوى 11 حالة في المشافي.

وقررت الحكومة التونسية، بداية من الأسبوع الماضي، التخفيف تدريجياً من القيود المفروضة لاحتواء الوباء، وذلك في عدة قطاعات من بينها المهن الصغرى، وأشغال البناء والصناعات الغذائية، إضافة للخدمات الإدارية العامة.

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