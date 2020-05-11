عاجل

  • مباحث التموين توقف إنتاج أربع منشآت صناعية بقطاع غزة

  • مباحث التموين تُحرر 25 محضر إتلاف وضبط لتجار مخالفين ومواد غذائية

  • تراجع بالمؤشر العام للأسهم السعودية بشكل حاد

  • الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستؤدي اليمين الخميس القادم

  • "الإذاعة والتلفزيون" ترفض قرار الاحتلال تمديد منع عملها وتؤكد حقها بالعمل في القدس

  • "الصحة" تتسلّم مستلزمات طبيّة من الوكالة الكورية ورابطة خريجي "كويكا"

  • التربية تُطلق نماذج امتحانات تجريبية للثانوية العامة 2020 عبر موقع (روافد)

دولي

شاهد: أول فيديو للبارجة الإيرانية المُستهدفة بنيران صديقة

شاهد: أول فيديو للبارجة الإيرانية المُستهدفة بنيران صديقة
صورة من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وسائل الإعلام الإيرانية، الفيديو الأول لبارجة (كونارك)، وهي تحترق بعد الحادث، الذي تعرضت له خلال تدريبات خليج عمان، والذي أودى بحياة 19 شخصاً، وإصابة 15 آخرين.

وقالت البحرية الإيرانية، إن نيراناً صديقة، تسببت بالحادث، حيث أصاب صاروخ إيراني البارجة، مشيرةً إلى أن التحقيقات لا تزال جارية.

وأوضح البيان، أنه أثناء قيام عدد من قوات البحرية بتدريبات في مياه جاسك وتشابهار في خليج عمان، تعرضت بارجة (كونارك) لحادثة، مؤكدة أنه تم نقلها إلى السواحل لمعايتنها فنياً.

 

أخبار ذات صلة

نائب ترامب بالعزل بعد إصابة أحد مساعديه بفيروس (كورونا)

نائب ترامب بالعزل بعد إصابة أحد مساعديه بفيروس (كورونا)

الجيش الإيراني يُعلن مقتل 19 من عناصره بـ &#34;نيران صديقة&#34;

الجيش الإيراني يُعلن مقتل 19 من عناصره بـ "نيران صديقة"

شاهد: بعد 18 شهراً من الخطف بكينيا.. سيلفيا رومانو تعود إلى إيطاليا

شاهد: بعد 18 شهراً من الخطف بكينيا.. سيلفيا رومانو تعود إلى إيطاليا

البيت الأبيض يُحذّر: الضم الأحادي الجانب سيكون ضربة لـ (صفقة القرن)

البيت الأبيض يُحذّر: الضم الأحادي الجانب سيكون ضربة لـ (صفقة القرن)

مقتل عشرات الجنود الإيرانيين بقصف سفينة حربية إيرانية

مقتل عشرات الجنود الإيرانيين بقصف سفينة حربية إيرانية

أميركا وبريطانيا: رصد حالة طوارئ في مختبر ووهان بأكتوبر

أميركا وبريطانيا: رصد حالة طوارئ في مختبر ووهان بأكتوبر

تطورات كورونا بالعالم.. الوفيات تتجاوز 280 ألفا والبرازيل الأكثر تضرراً بأميركا اللاتينية

تطورات كورونا بالعالم.. الوفيات تتجاوز 280 ألفا والبرازيل الأكثر تضرراً بأميركا اللاتينية

المعارضة البريطانية تنتقد خطة جونسون حول كورونا

المعارضة البريطانية تنتقد خطة جونسون حول كورونا

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

وزارة الصحة تتسلّم مستلزمات طبيّة من الوكالة الكورية ورابطة خريجي &#34;كويكا&#34;

وزارة الصحة تتسلّم مستلزمات طبيّة من الوكالة الكورية ورابطة خريجي "كويكا"

الداخلية: الرقابة الداخلية والشكاوى تُنجز 123 معاملة خلال أبريل المنصرم

الداخلية: الرقابة الداخلية والشكاوى تُنجز 123 معاملة خلال أبريل المنصرم

شحادة: بيت لحم خالية من فيروس (كورونا) ونجري فحوصات عشوائية للمواطنين

شحادة: بيت لحم خالية من فيروس (كورونا) ونجري فحوصات عشوائية للمواطنين

نادي الأسير: الاحتلال صعّد من سياسة العقاب الجماعي

نادي الأسير: الاحتلال صعّد من سياسة العقاب الجماعي

المجلس الوطني يُؤكد على أهمية تقرير البرلمان العربي حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي

المجلس الوطني يُؤكد على أهمية تقرير البرلمان العربي حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي

مركز حقوقي يُطالب باتخاذ خطوات ملموسة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بالأراضي المحتلة

مركز حقوقي يُطالب باتخاذ خطوات ملموسة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بالأراضي المحتلة

بلدية جباليا النزلة تُعلن عن حزمة مشاريع استراتيجية بقيمة أربعة ملايين دولار

بلدية جباليا النزلة تُعلن عن حزمة مشاريع استراتيجية بقيمة أربعة ملايين دولار

إدانة مستوطن من غلاف غزة بتهمة تهريب مواد لحركة (حماس)

إدانة مستوطن من غلاف غزة بتهمة تهريب مواد لحركة (حماس)

منوعات

حلمي بكر يبكي بشكل هستيري: &#34;ابنتي مموتاني&#34;

حلمي بكر يبكي بشكل هستيري: "ابنتي مموتاني"

الراقصة دينا تزف غادة عبد الرازق وزوجها بطريقتها الخاصة

الراقصة دينا تزف غادة عبد الرازق وزوجها بطريقتها الخاصة

وفاة الإعلامية السورية مها الخطيب بعد عام من صراعها مع المرض

وفاة الإعلامية السورية مها الخطيب بعد عام من صراعها مع المرض

اتهامات لممثل مصري بالانتماء لجماعة متطرفة.. كيف رد؟

اتهامات لممثل مصري بالانتماء لجماعة متطرفة.. كيف رد؟

شاهد: ياسمين صبري تؤدي أغنية هيفاء وهبي

شاهد: ياسمين صبري تؤدي أغنية هيفاء وهبي

للمرة الأولى.. هازال كايا تنشر صورة ابنها واضحة

للمرة الأولى.. هازال كايا تنشر صورة ابنها واضحة

ماذا قالت شكران مرتجى عن حادثة قتيل منزل نانسي عجرم السوري؟

ماذا قالت شكران مرتجى عن حادثة قتيل منزل نانسي عجرم السوري؟

رامز جلال يُجبر حمو بيكا على الاعتذار لهاني شاكر.. وياسمين صبري تُعلق

رامز جلال يُجبر حمو بيكا على الاعتذار لهاني شاكر.. وياسمين صبري تُعلق

ظهور &#34;صادم&#34; لمحمد عبده.. &#34;كرش&#34; وأحضان وقبلات

ظهور "صادم" لمحمد عبده.. "كرش" وأحضان وقبلات

انهيار سما المصري في المحكمة.. وقرار جديد في قضية الفسق والفجور

انهيار سما المصري في المحكمة.. وقرار جديد في قضية الفسق والفجور

عربي

تراجع بالمؤشر العام للأسهم السعودية بشكل حاد

تراجع بالمؤشر العام للأسهم السعودية بشكل حاد

اليمن: اشتداد المواجهات شرق عدن بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي

اليمن: اشتداد المواجهات شرق عدن بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي

السائق البطل الذي أنقذ مدينة العاشر من انفجار مدمر يروي كواليس الحادثة

السائق البطل الذي أنقذ مدينة العاشر من انفجار مدمر يروي كواليس الحادثة

النيابة المصرية تكشف تفاصيل وفاة المخرج &#34;حبشي&#34; داخل زنزانته

النيابة المصرية تكشف تفاصيل وفاة المخرج "حبشي" داخل زنزانته