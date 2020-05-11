شاهد: أول فيديو للبارجة الإيرانية المُستهدفة بنيران صديقة

رام الله - دنيا الوطننشرت وسائل الإعلام الإيرانية، الفيديو الأول لبارجة (كونارك)، وهي تحترق بعد الحادث، الذي تعرضت له خلال تدريبات خليج عمان، والذي أودى بحياة 19 شخصاً، وإصابة 15 آخرين.وقالت البحرية الإيرانية، إن نيراناً صديقة، تسببت بالحادث، حيث أصاب صاروخ إيراني البارجة، مشيرةً إلى أن التحقيقات لا تزال جارية.وأوضح البيان، أنه أثناء قيام عدد من قوات البحرية بتدريبات في مياه جاسك وتشابهار في خليج عمان، تعرضت بارجة (كونارك) لحادثة، مؤكدة أنه تم نقلها إلى السواحل لمعايتنها فنياً.