عاجل

  • المالية: صرف مكافآت امتحانات الثانوية العامة 8/2019 غداً بكافة فروع البريد

  • الصحة بغزة: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع

  • الصحة بغزة: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع

شؤون فلسطينية

الداخلية: الرقابة الداخلية والشكاوى تُنجز 123 معاملة خلال أبريل المنصرم

الداخلية: الرقابة الداخلية والشكاوى تُنجز 123 معاملة خلال أبريل المنصرم
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أنجزت وحدة الرقابة الداخلية والشكاوى بوزارة الداخلية، الشق المدني (123) معاملة خلال شهر نيسان/ أبريل المنصرم.

وبحسب تقرير صادر عن الوحدة أنجزت دائرة المتابعة 48 (مراجعة وتدقيق التقارير الإدارية والمالية الشهرية والربعية لمديريات وإدارات ووحدات وزارة الداخلية والأمن الوطني، إعداد التقرير الشهري لوحدة الرقابة الداخلية والشكاوى).

من جانبها، أنجزت دائرة الشكاوى 75 معاملة (استقبال شكاوى واستفسارات الكترونية، ردود على الشكاوى والاستفسارات، استفسارات وشكاوى هاتف والرقم المجاني ).وتعمل وحدة الرقابة الداخلية والشكاوى جاهدةً على رفع مستوى أداء الوزارة، وذلك بالوقوف "على الأخطاء والتجاوزات والتوجيه بتصويبها ومتابعة تنفيذ هذه التوصيات، والعمل على رفع تقارير عن الأداء لوكيل الوزارة بهدف التصحيح والتصويب ؛ ومن ثم مخاطبة المديريات والوحدات التنظيمية بالوزارة بالتوصيات اللازمة حرصاً على الارتقاء بعمل الوزارة.

أخبار ذات صلة

مباحث التموين تُحرر 25 محضر إتلاف وضبط لتجار مخالفين ومواد غذائية

مباحث التموين تُحرر 25 محضر إتلاف وضبط لتجار مخالفين ومواد غذائية

المشروبات الوطنية تتبرع بأكثر من مليوني شيكل لمساندة العمال والمجتمع المحلي

المشروبات الوطنية تتبرع بأكثر من مليوني شيكل لمساندة العمال والمجتمع المحلي

معايعة تلتقي ممثلي جمعيات ونقابات القطاع السياحي الفلسطيني الخاص

معايعة تلتقي ممثلي جمعيات ونقابات القطاع السياحي الفلسطيني الخاص

وزارة الثقافة تستنكر جريمة هدم منزل الروائية وداد البرغوثي

وزارة الثقافة تستنكر جريمة هدم منزل الروائية وداد البرغوثي

هيئة مكافحة الفساد تعتمد الدليل الاسترشادي لإدارة مخاطر الفساد بالمؤسسات

هيئة مكافحة الفساد تعتمد الدليل الاسترشادي لإدارة مخاطر الفساد بالمؤسسات

وزارة الصحة تتسلّم مستلزمات طبيّة من الوكالة الكورية ورابطة خريجي &#34;كويكا&#34;

وزارة الصحة تتسلّم مستلزمات طبيّة من الوكالة الكورية ورابطة خريجي "كويكا"

&#34;المواصلات&#34; بغزة تشرع بأعمال مشروع إنارة المفترقات الخطيرة

"المواصلات" بغزة تشرع بأعمال مشروع إنارة المفترقات الخطيرة

أبو بكر: الاحتلال يُواصل حربه على الأسرى ومعاقبة ذويهم بشتى الأساليب

أبو بكر: الاحتلال يُواصل حربه على الأسرى ومعاقبة ذويهم بشتى الأساليب

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

مباحث التموين تُحرر 25 محضر إتلاف وضبط لتجار مخالفين ومواد غذائية

مباحث التموين تُحرر 25 محضر إتلاف وضبط لتجار مخالفين ومواد غذائية

المشروبات الوطنية تتبرع بأكثر من مليوني شيكل لمساندة العمال والمجتمع المحلي

المشروبات الوطنية تتبرع بأكثر من مليوني شيكل لمساندة العمال والمجتمع المحلي

معايعة تلتقي ممثلي جمعيات ونقابات القطاع السياحي الفلسطيني الخاص

معايعة تلتقي ممثلي جمعيات ونقابات القطاع السياحي الفلسطيني الخاص

وزارة الثقافة تستنكر جريمة هدم منزل الروائية وداد البرغوثي

وزارة الثقافة تستنكر جريمة هدم منزل الروائية وداد البرغوثي

هيئة مكافحة الفساد تعتمد الدليل الاسترشادي لإدارة مخاطر الفساد بالمؤسسات

هيئة مكافحة الفساد تعتمد الدليل الاسترشادي لإدارة مخاطر الفساد بالمؤسسات

وزارة الصحة تتسلّم مستلزمات طبيّة من الوكالة الكورية ورابطة خريجي &#34;كويكا&#34;

وزارة الصحة تتسلّم مستلزمات طبيّة من الوكالة الكورية ورابطة خريجي "كويكا"

&#34;المواصلات&#34; بغزة تشرع بأعمال مشروع إنارة المفترقات الخطيرة

"المواصلات" بغزة تشرع بأعمال مشروع إنارة المفترقات الخطيرة

أبو بكر: الاحتلال يُواصل حربه على الأسرى ومعاقبة ذويهم بشتى الأساليب

أبو بكر: الاحتلال يُواصل حربه على الأسرى ومعاقبة ذويهم بشتى الأساليب

منوعات

حلمي بكر يبكي بشكل هستيري: &#34;ابنتي مموتاني&#34;

حلمي بكر يبكي بشكل هستيري: "ابنتي مموتاني"

الراقصة دينا تزف غادة عبد الرازق وزوجها بطريقتها الخاصة

الراقصة دينا تزف غادة عبد الرازق وزوجها بطريقتها الخاصة

وفاة الإعلامية السورية مها الخطيب بعد عام من صراعها مع المرض

وفاة الإعلامية السورية مها الخطيب بعد عام من صراعها مع المرض

اتهامات لممثل مصري بالانتماء لجماعة متطرفة.. كيف رد؟

اتهامات لممثل مصري بالانتماء لجماعة متطرفة.. كيف رد؟

شاهد: ياسمين صبري تؤدي أغنية هيفاء وهبي

شاهد: ياسمين صبري تؤدي أغنية هيفاء وهبي

للمرة الأولى.. هازال كايا تنشر صورة ابنها واضحة

للمرة الأولى.. هازال كايا تنشر صورة ابنها واضحة

ماذا قالت شكران مرتجى عن حادثة قتيل منزل نانسي عجرم السوري؟

ماذا قالت شكران مرتجى عن حادثة قتيل منزل نانسي عجرم السوري؟

رامز جلال يُجبر حمو بيكا على الاعتذار لهاني شاكر.. وياسمين صبري تُعلق

رامز جلال يُجبر حمو بيكا على الاعتذار لهاني شاكر.. وياسمين صبري تُعلق

ظهور &#34;صادم&#34; لمحمد عبده.. &#34;كرش&#34; وأحضان وقبلات

ظهور "صادم" لمحمد عبده.. "كرش" وأحضان وقبلات

انهيار سما المصري في المحكمة.. وقرار جديد في قضية الفسق والفجور

انهيار سما المصري في المحكمة.. وقرار جديد في قضية الفسق والفجور

عربي

تونس تُسجّل صفر إصابات بفيروس (كورونا) لأول مرة منذ شهرين

تونس تُسجّل صفر إصابات بفيروس (كورونا) لأول مرة منذ شهرين

تراجع بالمؤشر العام للأسهم السعودية بشكل حاد

تراجع بالمؤشر العام للأسهم السعودية بشكل حاد

اليمن: اشتداد المواجهات شرق عدن بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي

اليمن: اشتداد المواجهات شرق عدن بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي

السائق البطل الذي أنقذ مدينة العاشر من انفجار مدمر يروي كواليس الحادثة

السائق البطل الذي أنقذ مدينة العاشر من انفجار مدمر يروي كواليس الحادثة