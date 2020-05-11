عاجل

  • مباحث التموين توقف إنتاج أربع منشآت صناعية بقطاع غزة

  • مباحث التموين تُحرر 25 محضر إتلاف وضبط لتجار مخالفين ومواد غذائية

  • تراجع بالمؤشر العام للأسهم السعودية بشكل حاد

  • الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستؤدي اليمين الخميس القادم

  • "الإذاعة والتلفزيون" ترفض قرار الاحتلال تمديد منع عملها وتؤكد حقها بالعمل في القدس

  • "الصحة" تتسلّم مستلزمات طبيّة من الوكالة الكورية ورابطة خريجي "كويكا"

  • التربية تُطلق نماذج امتحانات تجريبية للثانوية العامة 2020 عبر موقع (روافد)

دولي

نائب ترامب بالعزل بعد إصابة أحد مساعديه بفيروس (كورونا)

نائب ترامب بالعزل بعد إصابة أحد مساعديه بفيروس (كورونا)
مايك بنس
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة (بلومبرغ) الأمريكية، إن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، سيعزل نفسه بعد ثبوت إصابة أحد مساعديه بفيروس (كورونا) المستجد.

وأوضحت الوكالة، أن ثلاثة أشخاص مطلعين على الوضع، قالوا إن نائب الرئيس مايك بنس، يعزل نفسه الآن، بعد تشخيص سكرتيره الصحفي المسؤول عن خلية الأزمة لفيروس (كورونا) المستجد، مصاب بمرض (كوفيد-19).

ولم يحضر مايك بنس، اجتماعاً يوم السبت مع الرئيس دونالد ترامب، وكبار المسؤولين العسكريين، وفقاً للوكالة، حيث قالت مصادر الوكالة: إن نائب الرئيس الأمريكي، أجرى اختباراً لفيروس (كورونا) المستجد اليوم الأحد، ولكنه كان سلبياً.

وأضافت المصار، رغم أن التحليل كان سلبياً، ولكن نائب الرئيس سيكون أكثر حذراً، وسيبقى في المنزل.  

وكانت السكرتيرة الصحفية لنائب الرئيس الأمريكي، كاتي ميللر، ثبت إصابتها بفيروس (كورونا) يوم الجمعة الماضي، حيث كان آخر اجتماع بينهما يوم الخميس، حيث يترأس بنس خلية الأزمة.

وميلر متزوجة من أحد أقرب مساعدي ترامب، ستيفن ميللر، وفقاً لبلومبرغ.

في نهاية هذا الأسبوع، أعلن ثلاثة من كبار مسؤولي الصحة الأمريكيين من أعضاء خلية الأزمة، أنهم سيتخذون إجراءات العزل.

وقال رؤساء إدارة الغذاء والدواء ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إنهم سيعملون في الحجر الصحي، بينما قال أنتوني فوسي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، إنه سيمارس ما يسميه الحجر الصحي "المعدل".

ويوجد في الولايات المتحدة أكثر من مليون و327 ألف مصاب توفي منهم ما يقارب 80 ألف شخص.

أخبار ذات صلة

شاهد: أول فيديو للبارجة الإيرانية المُستهدفة بنيران صديقة

شاهد: أول فيديو للبارجة الإيرانية المُستهدفة بنيران صديقة

الجيش الإيراني يُعلن مقتل 19 من عناصره بـ &#34;نيران صديقة&#34;

الجيش الإيراني يُعلن مقتل 19 من عناصره بـ "نيران صديقة"

شاهد: بعد 18 شهراً من الخطف بكينيا.. سيلفيا رومانو تعود إلى إيطاليا

شاهد: بعد 18 شهراً من الخطف بكينيا.. سيلفيا رومانو تعود إلى إيطاليا

البيت الأبيض يُحذّر: الضم الأحادي الجانب سيكون ضربة لـ (صفقة القرن)

البيت الأبيض يُحذّر: الضم الأحادي الجانب سيكون ضربة لـ (صفقة القرن)

مقتل عشرات الجنود الإيرانيين بقصف سفينة حربية إيرانية

مقتل عشرات الجنود الإيرانيين بقصف سفينة حربية إيرانية

أميركا وبريطانيا: رصد حالة طوارئ في مختبر ووهان بأكتوبر

أميركا وبريطانيا: رصد حالة طوارئ في مختبر ووهان بأكتوبر

تطورات كورونا بالعالم.. الوفيات تتجاوز 280 ألفا والبرازيل الأكثر تضرراً بأميركا اللاتينية

تطورات كورونا بالعالم.. الوفيات تتجاوز 280 ألفا والبرازيل الأكثر تضرراً بأميركا اللاتينية

المعارضة البريطانية تنتقد خطة جونسون حول كورونا

المعارضة البريطانية تنتقد خطة جونسون حول كورونا

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

وزارة الصحة تتسلّم مستلزمات طبيّة من الوكالة الكورية ورابطة خريجي &#34;كويكا&#34;

وزارة الصحة تتسلّم مستلزمات طبيّة من الوكالة الكورية ورابطة خريجي "كويكا"

الداخلية: الرقابة الداخلية والشكاوى تُنجز 123 معاملة خلال أبريل المنصرم

الداخلية: الرقابة الداخلية والشكاوى تُنجز 123 معاملة خلال أبريل المنصرم

شحادة: بيت لحم خالية من فيروس (كورونا) ونجري فحوصات عشوائية للمواطنين

شحادة: بيت لحم خالية من فيروس (كورونا) ونجري فحوصات عشوائية للمواطنين

نادي الأسير: الاحتلال صعّد من سياسة العقاب الجماعي

نادي الأسير: الاحتلال صعّد من سياسة العقاب الجماعي

المجلس الوطني يُؤكد على أهمية تقرير البرلمان العربي حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي

المجلس الوطني يُؤكد على أهمية تقرير البرلمان العربي حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي

مركز حقوقي يُطالب باتخاذ خطوات ملموسة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بالأراضي المحتلة

مركز حقوقي يُطالب باتخاذ خطوات ملموسة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بالأراضي المحتلة

بلدية جباليا النزلة تُعلن عن حزمة مشاريع استراتيجية بقيمة أربعة ملايين دولار

بلدية جباليا النزلة تُعلن عن حزمة مشاريع استراتيجية بقيمة أربعة ملايين دولار

إدانة مستوطن من غلاف غزة بتهمة تهريب مواد لحركة (حماس)

إدانة مستوطن من غلاف غزة بتهمة تهريب مواد لحركة (حماس)

منوعات

حلمي بكر يبكي بشكل هستيري: &#34;ابنتي مموتاني&#34;

حلمي بكر يبكي بشكل هستيري: "ابنتي مموتاني"

الراقصة دينا تزف غادة عبد الرازق وزوجها بطريقتها الخاصة

الراقصة دينا تزف غادة عبد الرازق وزوجها بطريقتها الخاصة

وفاة الإعلامية السورية مها الخطيب بعد عام من صراعها مع المرض

وفاة الإعلامية السورية مها الخطيب بعد عام من صراعها مع المرض

اتهامات لممثل مصري بالانتماء لجماعة متطرفة.. كيف رد؟

اتهامات لممثل مصري بالانتماء لجماعة متطرفة.. كيف رد؟

شاهد: ياسمين صبري تؤدي أغنية هيفاء وهبي

شاهد: ياسمين صبري تؤدي أغنية هيفاء وهبي

للمرة الأولى.. هازال كايا تنشر صورة ابنها واضحة

للمرة الأولى.. هازال كايا تنشر صورة ابنها واضحة

ماذا قالت شكران مرتجى عن حادثة قتيل منزل نانسي عجرم السوري؟

ماذا قالت شكران مرتجى عن حادثة قتيل منزل نانسي عجرم السوري؟

رامز جلال يُجبر حمو بيكا على الاعتذار لهاني شاكر.. وياسمين صبري تُعلق

رامز جلال يُجبر حمو بيكا على الاعتذار لهاني شاكر.. وياسمين صبري تُعلق

ظهور &#34;صادم&#34; لمحمد عبده.. &#34;كرش&#34; وأحضان وقبلات

ظهور "صادم" لمحمد عبده.. "كرش" وأحضان وقبلات

انهيار سما المصري في المحكمة.. وقرار جديد في قضية الفسق والفجور

انهيار سما المصري في المحكمة.. وقرار جديد في قضية الفسق والفجور

عربي

تراجع بالمؤشر العام للأسهم السعودية بشكل حاد

تراجع بالمؤشر العام للأسهم السعودية بشكل حاد

اليمن: اشتداد المواجهات شرق عدن بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي

اليمن: اشتداد المواجهات شرق عدن بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي

السائق البطل الذي أنقذ مدينة العاشر من انفجار مدمر يروي كواليس الحادثة

السائق البطل الذي أنقذ مدينة العاشر من انفجار مدمر يروي كواليس الحادثة

النيابة المصرية تكشف تفاصيل وفاة المخرج &#34;حبشي&#34; داخل زنزانته

النيابة المصرية تكشف تفاصيل وفاة المخرج "حبشي" داخل زنزانته