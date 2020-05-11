شحادة: بيت لحم خالية من فيروس (كورونا) ونجري فحوصات عشوائية للمواطنين
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير صحة بيت لحم، عماد شحادة: إن الطواقم الصحية،
تواصل إجراء الفحوصات العشوائية في المحافظة؛ للتأكد من عدم وجود إصابات أخرى بفيروس (كورونا).
وقال شحادة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين: إن المحافظة باتت خالية من الإصابات بالفيروس، ولكن سيتم المتابعة من قبل الطواقم الصحية؛ لإجراء الفحوصات للمتاعفين؛ للتأكد من سلامتهم.
قال مدير صحة بيت لحم، عماد شحادة: إن الطواقم الصحية،
تواصل إجراء الفحوصات العشوائية في المحافظة؛ للتأكد من عدم وجود إصابات أخرى بفيروس (كورونا).
وقال شحادة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين: إن المحافظة باتت خالية من الإصابات بالفيروس، ولكن سيتم المتابعة من قبل الطواقم الصحية؛ لإجراء الفحوصات للمتاعفين؛ للتأكد من سلامتهم.
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