شحادة: بيت لحم خالية من فيروس (كورونا) ونجري فحوصات عشوائية للمواطنين



وقال شحادة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين: إن المحافظة باتت خالية من الإصابات بالفيروس، ولكن سيتم المتابعة من قبل الطواقم الصحية؛ لإجراء الفحوصات للمتاعفين؛ للتأكد من سلامتهم.







رام الله - دنيا الوطنقال مدير صحة بيت لحم، عماد شحادة: إن الطواقم الصحية،تواصل إجراء الفحوصات العشوائية في المحافظة؛ للتأكد من عدم وجود إصابات أخرى بفيروس (كورونا).