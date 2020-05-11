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شؤون فلسطينية

المجلس الوطني يُؤكد على أهمية تقرير البرلمان العربي حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي

المجلس الوطني يُؤكد على أهمية تقرير البرلمان العربي حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد أمين سر المجلس الوطني، محمد صبيح، أهمية التقرير، الذي قدمه البرلمان العربي، حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا لشموله قضايا القدس والاستيطان والأسرى والانتهاكات وحصار قطاع غزة.

وأوضح صبيح في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين، أنه تم توزيع التقرير على برلمانات العالم؛ للضغط على إسرائيل كونها خارجة عن القانون، منوهاً إلى متابعة خطوات الجهات التي تتلقى التقرير.

وأشار صبيح إلى أن التقرير، يحتوي على 25 صفحة موثقة بشكل قانوني ودقيق، بمساعدة مؤسسات حقوق حقوق الإنسان الفلسطينية.

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