القدس: استقرار عدد الإصابات بفيروس (كورونا) على 170 حالة



وأعلن الرويضي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين، ارتفاع الحالات المصابة داخل المشافي إلى ثلاث مع انتكاسة جديدة، لشخص يعاني من أمراض صحية.



رام الله - دنيا الوطنأكد عضو تجمع أطباء سلوان، حازم الرويضي، أنه لم يطرأأي تغير في القدس الشرقية على حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) وهي 170 وحالات، التعافي أكثر من 100.