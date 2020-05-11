القدس: استقرار عدد الإصابات بفيروس (كورونا) على 170 حالة
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو تجمع أطباء سلوان، حازم الرويضي، أنه لم يطرأ
أي تغير في القدس الشرقية على حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) وهي 170 وحالات، التعافي أكثر من 100.
وأعلن الرويضي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين، ارتفاع الحالات المصابة داخل المشافي إلى ثلاث مع انتكاسة جديدة، لشخص يعاني من أمراض صحية.
أكد عضو تجمع أطباء سلوان، حازم الرويضي، أنه لم يطرأ
أي تغير في القدس الشرقية على حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) وهي 170 وحالات، التعافي أكثر من 100.
وأعلن الرويضي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين، ارتفاع الحالات المصابة داخل المشافي إلى ثلاث مع انتكاسة جديدة، لشخص يعاني من أمراض صحية.
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