اشتية: إسرائيل تُقرصن على أكثر من 700 مليون شيكل من مخصصات الأسرى

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية: إن الاحتلال الإسرائيلي، يشن حملة ترهيب حول مخصصات الأسرى، تحت حجج قانونية ضد البنوك، بعد أن قرصن من مستحقاتنا المالية أكثر من 700 مليون شيكل، هي قيمة مخصصاتهم.





وأضاف اشتية، في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، الاثنين: "مخصصات الأسرى بالنسبة لنا أمر مقدس، لن ترهبنا تجاهه إجراءات إسرائيل".





وتابع: "البنوك مؤسسات مالية رافعة للاقتصاد الوطني، علينا أن نحميها من ابتزاز الاحتلال، ونبحث عن حلول تحمي مخصصات الأسرى من جهة، وتحمي البنوك من تهديدات الاحتلال، من جهة أخرى".





وعبر اشتية، عن استنكار مجلس الوزراء لهدم بيت الأسير قسام البرغوثي في قرية كوبر، مشيراً إلى أن هذا الإجراء في إطار العقوبات الجماعية على شعبنا.





وتابع: "من الواضح، أن الأجندة السياسية للحكومة المزمع تشكيلها بإسرائيل، هي ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية، وفرض السيادة على المستعمرات، وهذا ما سيضعنا في مرحلة جديدة، سوف تناقشها القيادة الفلسطينية، برئاسة الرئيس في الأيام القادمة".



وأكمل: "سُجل في بيت لحم أمس، خروج آخر حالة مصابة بـ (كورونا)، هذا بفضل التزام أهل المحافظة، ولكن ندعو الجميع لعدم التسرع بالمطالبة بإنهاء الإجراءات".

رام الله - دنيا الوطن