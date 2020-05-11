وزير العمل: بدء صرف 700 شيكل لـ 40 الف و500 عامل متضررين بسبب (كورونا)

وزير العمل نصري ابو جيش

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير العمل نصري ابو جيش، اليوم الإثنين، عن بدء صرف الدفعة الأولى لأكثر من 40 الف و500 عامل من المتضررين بسبب جائحة (كورنا).



وأوضح أبو جيش في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، بأن عملية الصرف ستكون عبر إرسال رسالة على الهاتف النقال للعامل بحيث يذهب الى البنك لاستلام المساعدة المقررة 700 شيكل على مدار خمسة ايام .



وقال أبو جيش إن هذا التدخل الاول للحكومة لدعم العمال، مؤكدا أن مختلف القطاعات من العمال المتضررين ستشملهم المساعدة، مشيراً إلى أنه تم تعبئة نحو 105 الاف استمارة في المحافظات الشمالية و نحو 170 الف في المحافظات الجنوبية.