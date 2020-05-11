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شؤون فلسطينية

المالكي: اجتماع للاتحاد الأوروبي خلال أيام لمناقشة عملية الضم الإسرائيلية وتأثيراتها بالمنطقة

المالكي: اجتماع للاتحاد الأوروبي خلال أيام لمناقشة عملية الضم الإسرائيلية وتأثيراتها بالمنطقة
وزير الخارجية رياض المالكي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الخارجية، رياض المالكي، أن هناك تحركات على مختلف المستويات، تقوم بها القيادة ضد مخططات الاحتلال؛ لضم مناطق في الضفة، مؤكداً أن الملف سيكون مدار بحث القيادة في اجتماعها الخميس المقبل، برئاسة الرئيس محمود عباس، للرد على هذه الخطوة.

وأشار المالكي إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، سيعقدون اجتماعاً في 15 من الشهر الجاري، معرباً عن أمله أن يكون هناك عقوبات على إسرائيل في حال قامت بضم مناطق في الضفة، كما سيعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً في 20 من الشهر الجاري لمناقشة عملية الضم، وتأثيراتها على المنطقة.

وقال المالكي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين: إن القيادة تتابع قضية الضم منذ اللحظة التي تم الإعلان عنها، وخاصة دعم الإدارة الأمريكية لها، من خلال التواصل مع المجتمع الدولي، وحثه على منع تنفيذ هذه الإجراءات التي ستكون لها تداعيات خطيرة على المنطقة.

ورحب وزير الخارجية، بتصريحات المدعية العامة للجنائية الدولية عن حيادية التحقيقات، مشيراً إلى أن إسرائيل تحاول أن تنفذ سياسة الاستهداف للشخصيات في المحكمة، والتشكيك في عملها؛ لثنيها عن اتخاذ الإجراءات القضائية.

وقال المالكي: إن الجنائية الدولية، تتابع عملها بالملفات المرفوعة، ومن المتوقع أن تصدر قراراً عن الدائرة التمهيدية خلال شهر، بفتح تحقيق جنائي بجرائم الحرب الإسرائيلية.

من جهة ثانية، أعلن المالكي، أنه يجري التواصل مع الأردن ومصر من أجل الاتفاق على الطريقة لعودة العالقين من أبناء شبعنا في الخارج.

وأشار المالكي إلى أن الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء على اتصال مستمر؛ لبحث عودة العالقين، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع شركة طيران من حيث أسعار التذاكر، وحصر أعداد العالقين؛ لترتيب عودتهم في حال تم الاتفاق على الآلية مع الأردن ومصر.

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