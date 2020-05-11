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دولي

الجيش الإيراني يُعلن مقتل 19 من عناصره بـ "نيران صديقة"

الجيش الإيراني يُعلن مقتل 19 من عناصره بـ "نيران صديقة"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الجيش الإيراني: إن 19 شخصاً، قتلوا وأصيب 15 آخرين، وذلك بعد استهداف سفينة حربية إيرانية بنيران صديقة خلال تمرينات عسكرية قبالة ميناء بندر عباس جنوبي إيران في مياه الخليج.

وأوضح الجيش الإيراني، وفق وكالة الأنباء الرسمية، أن المصابين في حالة مستقرة، وذلك بعد تعرض السفينة الحربية (كنارك) للاستهداف عن طريق الخطأ من قبل المدمرة (جماران) خلال التمرين يوم أمس الأحد.

ولم تشر البحرية في البيان إلى سبب الحادثة، مشيرةً إلى أن التحقيقات لا تزال جارية، مؤكدة على ضرورة تجنب أي تخمينات وأنباء غير مؤكدة في هذا الصدد.

وكان رئيس جامعة العلوم الطبية في مدينة إيرانشهر جنوب شرق إيران، مهران أميني فرد، قال: إنه "تم إرسال 10 سيارات إسعاف إلى الرصيف السابع من تير البحري، حيث نقل المصابون إلى مشفى الإمام علي"، مضيفاً أنه "تم نقل 16 شخصاً إلى المشفى وقتيل واحد، وتم علاج 3 منهم في العيادة الخارجية، وإدخال شخصين إلى العناية المركزة".

وأشار إلى أنه تم إجراء عملية جراحية لأحد المصابين، فيما يعالج 12 آخرين في الأقسام الخاصة داخل المشفى. 

وقالت البحرية الإيرانية، فجر اليوم، إن "العلاقات العامة للمنطقة البحرية الأولى في ميناء بندر عباس، أفادت بتعرض البارجة الحربية الإيرانية "كنارك" لحادث قرب ميناء جاسك في بحر عمان".

وأضاف البيان، أن الحادث وقع بعد ظهر أمس الأحد في أثناء إجراء مناورات بحرية من قبل سفن القوة البحرية للجيش الإيراني، ما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة عدد آخر من خدمة البارجة "كنارك".

وتعتبر "كنارك" واحدة من سفن الدعم، ويبلغ طولها 37 متراً وعرضها 8.5 متر، وتزن 337 طناً، وبإمكانها نقل القوات والحمولة، ومجهزة بمدفع 20 مليمترا، وكذلك 3 منصات لإطلاق صواريخ كروز المضادة للسفن من طراز "نور".

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