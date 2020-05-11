مركز حقوقي يُطالب باتخاذ خطوات ملموسة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بالأراضي المحتلة

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رام الله - دنيا الوطن

وجه مركز حماية لحقوق الإنسان، رسالة مطولة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، أطلعها من خلالها على انتهاكات سلطات الاحتلال في الأراضي المحتلة في ظل جائحة (كورونا)، ودعا المركز في رسالته إلى التدخل العاجل في ضوء التدهور

المستمر بأوضاع حقوق الإنسان، بسبب ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة، ضد المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عموماً، وفي قطاع غزة المحاصر للعام الرابع عشر على التوالي على وجه الخصوص.



وبين المركز في رسالته، أن سلطات الاحتلال تواصل إجراءاتها العنصرية بحق المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، باستغلالها انشغال المجتمع الدولي بأزمة (كورونا) للتبجح في سياساتها العنصرية في الأراضي المحتلة، موضحاً أن الأشهر

الأخيرة، شهدت تطوراً غير مسبوق في التصريحات العنصرية لقيادة الاحتلال، تجاه سكان الأراضي المحتلة، صاحبها مساعٍ حقيقية للتوسع الاستيطاني، وضم مدن الضفة المحتلة، بما فيها مدينة القدس للسيادة الإسرائيلية.



وأوضح المركز في رسالته أنه تم رصد ارتفاع ملحوظ في عمليات اقتحام ومداهمة وتفتيش لمنازل الفلسطينيين في الاراضي المحتلة لاسيما في مدينة القدس، صاحب تلك المداهمات اعتقال العشرات من الفلسطينيين ، هذا واستعرض المركز من خلال رسالته واقع العمال الفلسطينيين وتقاعس سلطات الاحتلال في اتخاذ إجراءات الوقاية لحمايتهم من مخاطر كورونا، كما استعرض المركز واقع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال وبين تعمد سلطات الاحتلال التضييق عليهم وحرمانهم من المعقمات ومواد التنظيف بالإضافة لتخاذل إدارة مصلحة السجون في اتخاذ إجراءات الوقاية اللازمة لحمايتهم من مخاطر وباء (كورونا).



وتطرق المركز في رسالته للحالة الإنسانية في قطاع غزة واستمرار معاناة أكثر من 2 مليون فلسطيني من السكان نتيجة الإجراءات العنصرية التي تمارسها سلطات الاحتلال والمتمثلة بفرض حصار للعام الرابع عشر على التوالي والتي تبرز ملامحه من خلال النقص الحاد بالإمدادات الأساسية من الماء والكهرباء، وارتفاع نسبة التلوث في الهواء، والمياه الجوفية، ومياه البحر، واستمرار قطع التيار الكهربائي لساعات متواصلة يومياً، وتفاقم أزمة نقص الأدوية، ونفاذ مخزونها من مستودعات وزارة الصحة بغزة لاسيما في ظل تفشي وباء (كورونا)، وتعمد سلطات الاحتلال عدم تقديم المساعدات والمستلزمات اللازمة للوقاية من هذا الوباء.



وطالب المركز في ختام رسالته مجلس حقوق الانسان بإدانة سلوك سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل جائحة إنسانية تهدد استقرار العالم بأسره، ودعا لاتخاذ خطوات ملموسة وعاجلة من شأنها وقف الانتهاكات الإسرائيلية بالأراضي المحتلة ورفع الحصار عن قطاع غزة ، كما طالب بإلزام سلطات الاحتلال بتقديم كافة المستلزمات والمواد اللازمة لمكافحة ومنع تفشي وباء كورنا بين سكان الاراضي المحتلة، والضغط على سلطات الاحتلال للإفراج الفوري عن كافة الأسرى والمعتقلين من النساء والأطفال وتأمين إجراءات الوقاية من وباء (كورونا).