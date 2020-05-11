محكمة الاحتلال تُمدد توقيف المقدسي محمد الشلبي

رام الله - دنيا الوطنمددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، في القدس، توقيف ناشط مقدسي من البلدة القديمة بالقدس.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، بأن محكمة الاحتلال، مددت توقيف الناشط المقدسي محمد الشلبي لتاريخ 17/5/2020، علمًا أنه اعتقل قبل أسبوعين من منزله بالقدس القديمة، ويخضع لتحقيقات في زنازين الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال، اعتقلت الناشط الشلبي عدة مرات وأخضعته للتحقيق، كما أبعدته عن المسجد الأقصى المبارك لفترات متفاوتة.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال، الأحد الشاب مصطفى أبو غزالة من منزله في باب حطة بالبلدة القديمة، كما اقتحمت مقبرة في قرية العيسوية، وحررت هويات الشبان العاملين فيها.