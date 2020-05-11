وزيرة الصحة: لا إصابات جديدة بـ (كورونا) وتسجيل 16 حالة شفاء في فلسطين

وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزيرة الصحة، الدكتورة مي الكيلة، بعدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين، لليوم الرابع على التوالي بعد فحص جميع العينات التي تم جمعها من مختلف المحافظات، في حين سجلت 16 حالة شفاء جديدة.



وأضافت الكيلة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن حالات الشفاء الجديدة، سجلت في ضواحي القدس سبع حالات، ومحافظة الخليل سبع حالات، ومحافظة سلفيت "حالة واحدة"، ومحافظة نابلس "حالة واحدة".



وتابعت: إن محافظة سلفيت، انضمت إلى المحافظات الخالية من الإصابات النشطة بفيروس (كورونا)، ليرتفع عدد المحافظات الخالية من الإصابات النشطة إلى ست، وهي: طوباس وأريحا والأغوار وبيت لحم وقلقيلية وجنين.



وأوضحت وزيرة الصحة، أن عدد الإصابات المسجلة في فلسطين بفيروس (كورونا) يستقر عند 547 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 367 حالة، ما يعني أن نسبة المتشافين، ارتفعت إلى 67% من مجمل الإصابات المسجلة.



وتتوزع الإصابات النشطة، أي التي لا تزال مصابة، بمحافظات: القدس 121، بينها 104 في مدينة القدس لوحدها، ورام الله والبيرة 13 والخليل 33، ونابلس 2، وطولكرم وواحدة، والمحافظات الجنوبية ست حالات.



وأشارت الدكتورة الكيلة إلى دخول 348 حالة جديدة إلى الحجر المنزلي، فيما بلغ عدد الحالات الموجودة فعلياً في الحجر المنزلي 14875، والذين أنهوا الحجر 47196 حالة.