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شؤون فلسطينية

بلدية جباليا النزلة تُعلن عن حزمة مشاريع استراتيجية بقيمة أربعة ملايين دولار

بلدية جباليا النزلة تُعلن عن حزمة مشاريع استراتيجية بقيمة أربعة ملايين دولار
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت بلدية جباليا النزلة، عن إطلاق حزمة مشاريع استراتيجية لتطوير البنية التحيتية بشكل عام، وتطوير قطاع المياه والصرف الصحي بشكل خاص، بقيمة إجمالية تقارب 4 مليون دولار، وتستهدف تطوير شبكات الصرف الصحي، ومياه الأمطار، وآبار  المياه، وأحواض تجميع وترشيح مياه الأمطار، في نفوذ البلدية.

ويستهدف المشروع الأول إعادة هيكلة شبكة المياه، وصيانة الآبار في مخيم  جباليا، بقيمة 700 ألف دولار بتمويل من (الوكالة الألمانية للتنمية)، وتنفيذ  (أونروا).

فيما بدأ العمل في مشروع تطوير شبكة تصريف مياه الأمطار المحيطة بحوض أمطار النزلة، بقيمة 280 ألف دولار، بتمويل من (مؤسسة العمل ضد الجوع).

أما المشروع الثالث فيهدف إلى تطوير مضخة الهوابر بقيمة 60 ألف دولار بتمويل من (مؤسسة العمل ضد الجوع).

وستشرع البلدية قريباً في تنفيذ مشروع إنشاء مضخة تصريف لمياه الأمطار، وخط ضغط ناقل من حوض النزلة إلى البحر، بقيمة 600 ألف دولار، بتمويل من (مؤسسة إنقاذ  الطفل).

أما المشروع الخامس، فيستهدف تنظيف حوض بركة أبو راشد وزيادة عمقه، وصيانة للسياج، بقيمة 40 ألف دولار، بتمويل من (مؤسسة هيومن أبيل).

ويهدف المشروع السادس؛ لتطوير وإعادة تأهيل بئر البهتيمي بشكل كامل، وإنشاء وحدة تحلية، بقيمة 90 ألف دولار، وتمويل من (مؤسسة أنيرا).

أما المشروع السابع؛ فيهدف إلى تزويد عدد من الآبار بالطاقة الشمسية، بقيمة 50 ألف دولار، وتمويل (البنك الإسلامي للتنمية).

ويهدف المشروع الثامن إلى تزويد بئر المروة، وخزان تيكا بالطاقة الشمسية، بقيمة 140 ألف دولار، بتمويل من (يونيسف).

فيما لا يزال العمل جارياً في مشروع إعادة تأهيل وتطوير عدد من الآبار الرئيسية بقيمة 140 ألف دولار، وتمويل (البنك الإسلامي للتنمية)، وتنفيذ مؤسسة التعاون.

فيما شرعت البلدية في تنفيذ حصتها من مشاريع صندوق تطوير وإقراض البلديات بقيمة 2 مليون دولار، وتستهدف تطوير البنية التحيتة، ورصف الطرق في عدة مناطق حول نفوذ البلدية.

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