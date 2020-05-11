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شؤون فلسطينية

المدهون: تصريحات البزم عارية عن الصحة وحمد يتحمل المسؤولية

المدهون: تصريحات البزم عارية عن الصحة وحمد يتحمل المسؤولية
لؤي المدهون مدير مكتب وزير التنمية الاجتماعية
رام الله - دنيا الوطن
دان لؤي المدهون، مدير مكتب وزير التنمية الاجتماعية، قيام أجهزة الأمن في غزة، باقتحام منزله وترويع أسرته، واعتقال إخوته وأبنائهم، واحتجازهم لساعات، وسرقة سيارته، واصفاً هذا العمل بغير القانوني، وغير الأخلاقي، ومخالفاً لكافة العادات والأعراف المجتمعية والوطنية، ويشكل خرقاً واضحاً لمبادئ حقوق الإنسان.

وفي ذات السياق حمل المدهون مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع داخل وزارة التنمية الاجتماعية إلى غازي حمد، معتبراً خرقه للاتفاق والتفاهمات، وتسلطه على موظفي الوزارة الشرعيين إرضاء لثلة متنفذة داخل الوزارة؛ وهو تنصل حقيقي، وواضح من الاتفاق.

وأشار المدهون إلى أن موظفي وزارة التنمية الاجتماعية الشرعيين، هم تحت مسؤولية وزير التنمية الاجتماعية، وينفذون توجيهاته، ويخضعون لقانون الخدمة المدنية، وإجراءات ديوان الموظفين العام برام الله؛ وإن كافة الموظفين التزموا بتعليمات وزير التنمية الاجتماعية، الدكتور أحمد مجدلاني، بعدم الدوام، مشدداً على ألا مسؤولية إدارية أو قانونية، لغازي حمد، وحركته على موظفي الوزارة الشرعيين.

وفي سياق آخر، وصف المدهون تصريح إياد البزم، الناطق باسم داخلية (حماس) بالعارية عن الصحة، وتهدف إلى قلب الحقائق، وتضليل الرأي العام؛ لطمس الحقيقة، ونشر الرعب والإرهاب الوظيفي.

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